Ue sostiene nuovo progetto di Piccard e il suo aereo a idrogeno

L'UE sostiene il nuovo progetto di Piccard e il suo aereo alimentato a idrogeno Keystone-SDA

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L'aviatore e pioniere svizzero dell'energia rinnovabile Bertrand Piccard incassa il sostegno della Commissione europea per la sua nuova sfida: compiere il giro del mondo a bordo di un aereo alimentato a idrogeno verde, senza scali e senza emissioni di CO2.

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(Keystone-ATS) Il nuovo progetto dell’esploratore vodese, denominato Climate Impulse, ha ottenuto il patrocinio ufficiale di Bruxelles, un riconoscimento simbolico che non prevede finanziamenti ma che ne rafforza la credibilità sul piano internazionale.

Secondo quanto comunicato dai promotori dell’iniziativa, la Commissione europea considera il progetto un contributo significativo per il clima, per l’innovazione tecnologica e per la sovranità energetica.

“L’idrogeno rappresenta un settore strategico e può diventare uno dei motori della transizione energetica e della competitività dell’industria europea”, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea Stéphane Séjourné. L’aereo, ha aggiunto, “porterà in alto i colori dell’Europa verso un mondo senza emissioni di CO2”.

Nuove speranze per un futuro sostenibile

L’obiettivo di Climate Impulse? Realizzare entro il 2030 il primo giro del mondo senza scali a bordo di un velivolo alimentato esclusivamente con idrogeno verde, un vettore pulito ottenuto tramite l’elettrolisi dell’acqua utilizzando fonti di energia rinnovabile, come quella solare, idrica, geotermica o eolica.

Se riuscirà, l’impresa costituirà una dimostrazione concreta del potenziale di questa tecnologia, considerata la chiave di volta della transizione energetica. La missione potrebbe svolgere infatti un ruolo importante nella decarbonizzazione dell’aviazione, ma anche in altri settori come l’agricoltura, l’industria chimica e il trasporto marittimo.

Piccard guida il progetto insieme all’ingegnere francese Raphaël Dinelli, esperto in materiali compositi. Oltre alla sfida tecnologica, l’iniziativa punta a dimostrare che soluzioni considerate oggi irrealizzabili possono diventare realtà grazie all’innovazione.

“Con Climate Impulse vogliamo suscitare una nuova speranza rendendo possibile ciò che molti ritengono impossibile”, ha affermato l’esploratore vodese.

Una lunga storia di imprese in volo

L’aviatore nato a Losanna non è nuovo a lanciarsi in sfide che sembrano andare oltre ai limiti della tecnologia. Il 68enne, psichiatra di formazione e discendente di una famiglia di celebri esploratori, è diventato una figura di riferimento nel campo dell’innovazione sostenibile grazie alle sue imprese aeronautiche.

Seguendo le orme del nonno Auguste Piccard, nel 1999 compì il primo giro intorno alla terra senza fermarsi con un pallone aerostatico insieme al britannico Brian Jones. Quindici anni più tardi, tra il 2015 e il 2016, realizzò un’altra impresa entrata nella storia: la circumnavigazione del globo a tappe con Solar Impulse, un aereo alimentato esclusivamente dall’energia solare, alternandosi ai comandi con André Borschberg.

Con Climate Impulse, Piccard intende ora aprire un nuovo capitolo dell’aviazione sostenibile. Più che stabilire un semplice primato mondiale, il progetto vuole dimostrare che l’idrogeno verde può rappresentare una delle tecnologie chiave per ridurre le emissioni del trasporto aereo e accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.