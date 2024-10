Unifil, ferito un altro casco blu nel sud del Libano

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un altro casco blu è stato ferito nel sud del Libano, è il quinto in due giorni. Lo fa sapere l’Unifil.

“Ieri sera, un peacekeeper presso il quartier generale dell’Unifil” a Naqura “è stato colpito da colpi di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle vicinanze… Non conosciamo ancora l’origine del colpo”, si legge in una nota in cui si precisa inoltre che le condizioni del peacekeeper sono “stabili”.

Gli scontri fra Israele e Hezbollah nel sud del Libano hanno inflitto “molti danni” alle postazioni dell’Unifil, ha detto il portavoce dei Caschi Blu Andrea Tenenti. Lavorare è “molto difficile perché ci sono molti danni, anche all’interno delle basi”, ha aggiunto. “Proprio ieri sera, appena fuori dalla postazione delle forze di peacekeeping ghanesi, l’esplosione è stata così forte che ha distrutto alcuni dei container all’interno in modo molto grave”.