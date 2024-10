UR: Axenstrasse riapre domani mattina alle 5.00

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) L’Axenstrasse, la strada sulla sponda orientale del lago d’Uri tra Flüelen (UR) e Brunnen (SZ), chiusa dal 29 settembre, sarà riaperta al traffico motorizzato alle 5.00 di domani.

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) indica oggi in un comunicato che i lavori di sgombero, dopo i brillamenti delle rocce pericolanti sopra la carreggiata effettuati il 4 ottobre, hanno potuto essere completati nei tempi previsti malgrado le difficili condizioni meteorologiche di questi giorni.

L’arteria è molto frequentata da automobilisti e autotrasportatori diretti o provenienti dal Ticino a destinazione o provenienza da Zurigo e Svizzera orientale. È infatti un importante asse di allacciamento all’autostrada A2 del San Gottardo.

Venerdì scorso, per motivi di sicurezza, erano stati fatti brillare 600 metri cubi di roccia sopra la galleria nella zona denominata Axenflue, tra Flüelen e Sisikon (UR). Dispositivi di misurazione avevano precedentemente rilevato movimenti della roccia.

Alla fine di settembre propriamente era stato chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto Flüelen-Sisikon. Il traffico è stato deviato sulla A2 attraverso la galleria del Seeliberg (UR/NW) e Lucerna. Dal 29 settembre, per fare fronte al maggior flusso di veicoli, sul cantiere tra lo svincolo di Altdorf (UR) e l’ingresso della galleria è stata aperta una seconda corsia in direzione nord. Da domattina il cantiere tornerà pienamente operativo e il traffico verso nord sulla A2 si svolgerà su una sola corsia.

Nel comunicato la Divisione infrastruttura stradale est dell’USTRA precisa che l’Axenstrasse rimane chiusa al traffico lento. Pedoni e ciclisti infatti si spostano all’esterno del tunnel dell’Axenflue e in quel punto sono ancora in corso lavori di sgombero. Continua a funzionare un servizio navetta di trasporto per le biciclette.