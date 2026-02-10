Usa: “Epstein pagò 100 milioni all’ex boss di Victoria Secret”

Keystone-SDA

Jeffrey Epstein pagò 100 milioni di dollari a Les Wexner, l'ex numero uno di Victoria Secret, nel 2008 dopo che il miliardario fondatore di L Brands lo aveva accusato di avergli rubato centinaia di milioni di dollari.

(Keystone-ATS) Wexner ha rivelato il pagamento alle autorità americane pochi giorni prima che il pedofilo si togliesse la vita in carcere.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il legale di Wexner incontrò le autorità nel luglio del 2019 e raccontò loro che aveva consentito a Epstein di avere il controllo delle sue finanze personali e che il pedofilo spesso comprava proprietà per poi rivenderle a se stesso a prezzi scontati, come accaduto per l’abitazione di Epstein a New York.

Wexner è ritenuto una figura cruciale nel caso Epstein, colui a cui far risalire la maggior parte della sua ricchezza. Altri documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia evidenziano anche che Leon Black, il co-fondatore di Apollo Global Management, pagò a Epstein 158 milioni fra il 2021 e il 2017.

Intanto, il segretario al commercio Howard Lutnick si difende sul caso Epstein, che ha spinto molti in Congresso a chiedere le sue dimissioni. “Non ho avuto quasi niente a che fare” con Epstein, probabilmente c’è stato uno scambio di 10 email, ha detto Lutnick nel corso di un’audizione davanti a una sottocommissione del Senato.

“Non ho nulla da nascondere, assolutamente nulla”, ha aggiunto ammettendo di aver visitato l’isola del pedofilo e aver pranzato con lui. Lutnick ha però precisato di non ricordare perché abbia visitato l’isola di Epstein nel 2012.