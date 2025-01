USA: giudice nega rinvio sentenza Trump in caso Stormy Daniels

Il giudice Juan Merchan ha respinto la richiesta del presidente eletto americano Donald Trump di rinviare la sentenza prevista per venerdì relativa alla sua condanna nel caso dei pagamenti segreti alla pornostar Stormy Daniels.

(Keystone-ATS) Lo si legge in un documento depositato ieri, citato dalla CNN. Gli avvocati di Trump probabilmente presenteranno ricorso contro la decisione di Merchan presso una corte d’appello di New York.

Sempre ieri, i legali di Trump hanno presentato un appello esortando un tribunale d’appello di New York a ribaltare due recenti sentenze di Merchan che confermano la condanna di Trump nel caso dei pagamenti segreti.

La settimana scorsa, Merchan ha respinto il tentativo di Trump di annullare la condanna in nome dell’immunità presidenziale programmando la sentenza per venerdì 10 gennaio. Il giudice aveva anche precisato che non gli avrebbe comminato una pena detentiva.