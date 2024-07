Usa: la direttrice del Secret Service si è dimessa, media

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle si è dimessa. Lo riporta l’emittente televisiva statunitense Abc citando alcune fonti.

Cheatle ieri è stata messa sotto torchio nel corso di un’audizione in Congresso sul tentato assassinio dell’ex presidente repubblicano e candidato alle presidenziali di novembre Donald Trump.

Lo United States Secret Service (abbreviato Secret Services o USSS), in italiano chiamati anche Servizi segreti statunitensi, è un’agenzia del governo federale degli Usa controllata dal Dipartimento della sicurezza interna incaricata nella protezione dei presidenti degli Stati Uniti, delle rispettive famiglie, dei candidati alle presidenziali e dei capi di stato in visita negli Stati Uniti.

Biden: a breve nuovo direttore

Il presidente Joe Biden si dice grato per i decenni di lavoro di Cheatle. “Ha dedicato e rischiato la sua vita per proteggere il paese”, ha detto Biden che attende gli esiti della revisione indipendente di quanto accaduto il 13 luglio, il giorno del tentato assassinio di Trump. “Sappiamo che quello che è accaduto quel giorno non può accadere mai più. Prevedo di nominare un nuovo direttore del Secret Service a breve”.