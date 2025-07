Usa: paura a Los Angeles, auto sulla folla fa 30 feriti

Almeno 30 persone sono rimaste ferite, di cui sette versano in condizioni critiche, dopo che un'auto è piombata sulla folla all'uscita di un evento musicale in piena notte sull'East Hollywood, a Los Angeles, in California.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno alle due del mattino di sabato, quando decine di persone stavano lasciando un locale dove si era tenuto un concerto di Dj raggaeton e hip-hop. La vettura, una Nissan Versa, ha sbandato e ha colpito prima un camioncino di tacos e poi è finita sui passanti.

Alcuni presenti – ha riferito la polizia – hanno estratto dall’auto il conducente e lo hanno picchiato. La polizia è intervenuta e mentre lo soccorreva ha scoperto una ferita di arma da fuoco, che gli sarebbe stato inferta dopo l’incidente: l’uomo è stato trasportato in ospedale ed è stato operato e per questo – ha spiegato la polizia – non è stato ancora possibile accertare se fosse in stato di ebbrezza al momento dello scontro.

L’uomo che ha sparato al conducente è in fuga e la polizia lo sta cercando. “E’ ispanico, alto circa un metro e 75, calvo, con una maglietta blu e probabilmente armato con una pistola d’argento”, è la descrizione diffusa dalla polizia di Los Angeles che invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Le indagini delle autorità sono solo all’inizio e molti, fra i pompieri, parlano di un miracolo per il fatto che non ci siano stati morti. Gli agenti stanno interrogando i presenti e passando al setaccio i video ripresi dalle telecamere e quelli dei passanti per cercare di capire se l’incidente è stato o meno volontario.

Alcuni dei filmati diffusi – riporta Nbc – mostrano il panico poco dopo l’impatto: si vedono persone a terra sanguinanti, altre che urlano e una donna che si allontana sanguinante dicendo di non sentire le gambe. Un altro video invece mostra i passanti tirare fuori il conducente dall’auto prima di aggredirlo: l’uomo appare steso a terra a pancia in giù mentre una persona lo prende a calci.

“E’ una tragedia. I nostri cuori sono con le vittime. E’ in corso un’indagine approfondita”, ha detto la sindaca di Los Angeles Karen Bass. Lo scontro va ad allungare la lista degli incidenti che hanno movimentato Los Angeles dall’inizio dell’anno, dagli incendi di gennaio allo scontro con l’amministrazione Trump per le retate anti-migranti. Venerdì un’esplosione ha causato la morte di tre agenti in un centro di addestramento dello sceriffo della contea.

