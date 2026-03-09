USA: Rubio, obiettivo in Iran chiaro, distruggere i missili

Keystone-SDA

"Gli obiettivi della missione in Iran sono chiari: distruggere i missili". Lo ha detto il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa newyorkese Bloomberg.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le forze americane stanno cercando di distruggere anche la marina iraniana, ha aggiunto. “Il mondo sarà un posto più sicuro quando il conflitto in Iran sarà finito”, ha messo in evidenza.

“Ogni giorno che passa il regime ha meno missili”, ha detto Rubio. “Questo è un regime terroristico e li vediamo condurre il terrorismo utilizzando elementi di stato-nazione, usando armi come missili e droni per attacchi unidirezionali, e l’obiettivo di questa missione è distruggere la loro capacità di continuare a farlo”, ha messo in evidenza.