USA: Trump annuncia “Golden Fleet”, ok a costruzione due nuove navi

Keystone-SDA

Donald Trump annuncia la "Golden Fleet" che sarà costruita negli Stati Uniti. Dal suo resort Mar-a-Lago, in Florida, il presidente americano ha riferito di aver approvato la costruzione di due nuove navi da guerra.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le navi che “costruiremo, iniziamo con due ma potremmo arrivare a 25, saranno le più grandi e le più potenti di sempre”, ha detto Trump parlando delle due nuove navi da guerra che porteranno il suo nome e sulle quali l’intelligenza artificiale avrà un ruolo importante.

Il presidente, parlando con il capo del Pentagono Pete Hegseth e al segretario di Stato Marco Rubio al suo fianco, ha quindi precisato che la prossima settimana incontrerà i contractor della difesa per parlare della produzione. “Abbiamo i prodotti migliori ma ci vuole troppo tempo per farli”, ha spiegato il presidente citando il caso degli F-35.