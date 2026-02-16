Valanghe: alto rischio, soprattutto a nord e in Vallese

Keystone-SDA

La situazione sul fronte delle valanghe dovrebbe restare critica almeno fino a mercoledì.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto indicato stamane dall’Istituto federale per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), slavine spontanee e di grandi dimensioni potrebbero staccarsi in particolare a nord delle Alpi e in Vallese, dove si è accumulata molta neve fresca.

Secondo l’ultimo bollettino, al di fuori delle piste sicure, le condizioni di innevamento sono pericolose e anche alcune vie di comunicazione sono a rischio. Valanghe di media e grande entità potrebbero verificarsi anche nei Grigioni e in Ticino.