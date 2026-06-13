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VD/NE: migliaia di persone in piazza per sciopero femminista

Keystone-SDA

Migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Losanna e Neuchâtel per lo sciopero femminista, chiedendo una società in cui tutte le persone siano rispettate e trovino il proprio posto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
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(Keystone-ATS) “Vogliamo una società che protegga, che si prenda cura, che scelga la solidarietà piuttosto che il profitto”, ha affermato una manifestante nel capoluogo vodese, dove a manifestare erano in 9’000 secondo la polizia e 15’000 secondo le organizzatrici.

“Siamo in piazza oggi perché i numeri sono insostenibili”, ha aggiunto un’altra partecipante, riferendosi ai 13 femminicidi avvenuti dall’inizio dell’anno in Svizzera. “Ne abbiamo abbastanza”.

Anche a Neuchâtel, dove in piazza c’erano un migliaio di persone, l’accento è stato posto sulle misure di prevenzione e protezione contro i femminicidi e le violenze di genere, nonché sul riconoscimento del lavoro nelle cure e una vera parità di opportunità tra i sessi nel mercato del lavoro.

“Chiediamo inoltre maggiori risorse materiali da parte delle autorità per poter retribuire il personale e garantire strutture di accoglienza dotate di risorse sufficienti per proteggere le donne”, ha spiegato a Keystone-ATS Marianne Ebel, del collettivo neocastellano dello sciopero femminista.

Come da tradizione, importanti mobilitazioni femministe si svolgeranno anche domani, 14 giugno. A Neuchâtel e Losanna sono state anticipate per consentire di partecipare domani alla grande manifestazione attesa a Ginevra contro il G7.

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