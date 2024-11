VD: cacciatore spara e uccide accidentalmente un compagno

Incidente di caccia con esito fatale ieri pomeriggio a Oulens-sous-Echallens (VD): uno svizzero 64enne è stato ferito mortalmente da un colpo d'arma da fuoco mentre era impegnato, insieme ad altri, in una battuta di caccia al cinghiale.

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vodese aggiungendo che non sono ancora chiare le circostanze di quanto accaduto.

I cinghiali erano stati localizzati dal gruppo di cacciatori in una zona coperta di rovi e inaccessibile. Secondo il comunicato, poco dopo le 14.00, uno dei cacciatori ha prima cercato di allontanare i cinghiali dall’area con i cani e poi ha sparato, dopodiché un altro cacciatore ha sparato a un animale in fuga senza ferirlo.

Uno dei colpi sparati ha raggiunto e ucciso il cacciatore 64enne, domiciliato nel cantone di Friburgo, che si trovava nelle vicinanze, precisa la nota. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Chi abbia sparato il colpo fatale, non è chiaro ma in totale sette cacciatori erano presenti sul luogo, secondo quanto ha riferito la polizia a Keystone-ATS.

Dopo l’incidente, le forze dell’ordine hanno interrogato due uomini di 67 e 80 anni in presenza di un avvocato. Nel comunicato la polizia ricorda che i cacciatori possono sparare solo se hanno identificato con precisione un animale e sono certi di non mettere in pericolo nessuno. Inoltre, la legge vieta di sparare per allontanare gli animali da un luogo.

La Procura competente ha aperto un’inchiesta sull’incidente di caccia.