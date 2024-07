VD: crollo impalcatura, bilancio invariato

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Sembra destinato a rimanere invariato il bilancio del crollo di un’impalcatura avvenuto ieri a Prilly (VD), che ha provocato tre morti e otto feriti. I lavori di messa in sicurezza del cantiere proseguiranno per tutto il fine settimana.

Anche se non si può ancora escludere niente con certezza, il bilancio non dovrebbe aggravarsi poiché le persone che mancavano all’appello sono state trovate, ha detto oggi a Keystone-ATS l’aiutante della polizia cantonale vodese Julien Allard.

Un’inchiesta è stata aperta per determinate le cause che hanno portato al crollo dell’impalcatura. Secondo diversi testimoni e operai, un montacarichi si è staccato dall’alto dell’edificio interessato trascinando con sé la struttura nella caduta. Un portavoce della polizia ha rifiutato oggi di commentare la notizia, affermando che l’indagine è ancora in corso ed è troppo presto per parlare della causa dell’incidente.

L’ufficio del pubblico ministero ha incaricato un esperto di raccogliere informazioni con l’aiuto della polizia. I negozi del centro commerciale sono rimasti chiusi sabato. In mattinata i proprietari di circa 200 veicoli intrappolati in un parcheggio multipiano sono stati autorizzati a ritirare le loro auto. Il parcheggio era stato chiuso dopo l’incidente. La polizia ha invitato i curiosi a non recarsi sul luogo dell’incidente e a seguire le istruzioni dei servizi di emergenza.

Tre operai hanno perso la vita venerdì mattina nel grave incidente avvenuto nel cantiere del centro commerciale “Malley Lumières”, nella zona ovest di Losanna. Altre otto persone sono rimaste ferite quando l’impalcatura, alta circa 60 metri, è crollata. Gli operai stavano costruendo una torre residenziale in legno di 19 piani, in cui saranno costruiti 96 appartamenti.