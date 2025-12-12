VD: preventivo 2026, governo ritira due misure contestate

Keystone-SDA

Colpo di scena nel preventivo del Canton Vaud 2026. Il Consiglio di Stato fa marcia indietro su due misure molto contestate dai dipendenti pubblici.

1 minuto

(Keystone-ATS) Ritira il “contributo di crisi” dello 0,7% sullo stipendio lordo del personale statale, per le classi salariali da 6 a 18, e abolisce le disposizioni di fine carriera per gli insegnanti.

L’annuncio arriva dopo diverse settimane di mobilitazione del personale statale e parastatale, con giornate di sciopero, manifestazioni a Losanna e diverse azioni in particolare nei settori dell’istruzione, della sanità e del sociale. Il Gran Consiglio, da parte sua, aveva concluso il primo dibattito sul preventivo mercoledì sera dopo 26 ore di discussioni spesso molto tese, senza alcun passo avanti importante.

“Il Consiglio di Stato propone una nuova strada per rasserenare il clima politico e sociale e garantire il ritorno all’equilibrio finanziario”, ha indicato in una nota serale, precisando di aver preso queste decisioni nel corso di una riunione straordinaria odierna e di voler aprire una trattativa con i sindacati.