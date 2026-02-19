Venduta in solo otto giorni la villa di Gene Hackman in New Mexico

Keystone-SDA

Soltanto otto giorni dopo essere stata messa sul mercato la villa di Gene Hackman in New Mexico ha trovato un compratore. La tenuta di Santa Fe dove il leggendario attore e la moglie Betsy Arakawa furono trovati morti un anno fa è andata al rogito.

1 minuto

(Keystone-ATS) Era stata stata offerta dal ramo immobiliare di Sotheby’s per 6,25 milioni di dollari, ma non è chiaro quale sia stato il prezzo pagato dall’acquirente. Il New Mexico è infatti uno dei pochi Stati americani in cui il prezzo di acquisto delle case non deve essere reso noto al pubblico.

La villa del due volte premio Oscar era stata vista da una decina di persone prima dell’offerta vincente. Secondo l’agente che ha trattato la vendita, nessuno dei potenziali compratori è sembrato scoraggiato dalla tragica storia dell’immobile.

Hackman e la moglie furono trovati morti alla fine di febbraio dell’anno scorso in zone separate della villa. Lei era rimasta vittima di una malattia respiratoria portata dai topi; lui, che soffriva di Alzheimer, era morto una settimana dopo per problemi di cuore.