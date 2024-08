Venezuela: Machado a forze armate e di sicurezza, “unitevi a noi”

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La leader d’opposizione Maria Corina Machado, in un messaggio ai venezuelani nella giornata della Grande manifestazione di protesta, è tornata a rivolgersi alle forze armate e di sicurezza affinché “si uniscano al movimento” per un Venezuela “libero e democratico”.

“Voglio parlare a ciascun membro delle Forze armate e di sicurezza. Il Venezuela si aspetta che compiate strettamente il vostro dovere costituzionale. Siete stati testimoni di quanto avvenuto il 28 luglio e sapete che il popolo vuole cambiare. Oggi ci rivolgiamo a voi, ai vostri familiari e conoscenti affinché siate parte di questo movimento inarrestabile che continuerà ad avanzare giorno dopo giorno. Non siamo mai stati così forti come oggi e mai il regime è stato tanto debole”, ha detto la Machado in occasione della “Grande protesta per la Verità”, la manifestazione globale da lei convocata che toccherà 380 città in cinque continenti.

La leader ha affermato che oggi è “un giorno storico”. Il Venezuela va in strada per unirsi in un abbraccio pieno di convinzione, di fiducia e di amore profondo. Sappiamo quello che abbiamo fatto e ci dobbiamo sentire orgogliosi per un compito titanico, per anni di lotta, per mesi di lavoro instancabile”.

“Ora è arrivata una nuova tappa, e ci dobbiamo mantenere fermi. Cercano di impaurirci, di dividerci, di demoralizzarci però non possono, perché sono completamente trincerati nella loro menzogna, nella loro violenza e nella loro delegittimazione – ha proseguito l’esponente politico -. Oggi è il momento di alzare la testa e di sentirci orgogliosi di essere venezuelani. Incasseremo il nostro trionfo e ricostruiremo questo paese di cui tutti potremo far parte”.