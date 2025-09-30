The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Vietnam: 29 morti e scuole chiuse a Hanoi per il tifone Bualoi

Sono saliti a 29 i morti e a 19 i dispersi per le violente piogge e inondazioni provocate dal tifone Bualoi che ha colpito il Vietnam settentrionale e centrale. I feriti sono oltre 100, mentre più di 158'000 abitazioni risultano distrutte, danneggiate o allagate.

(Keystone-ATS) Ingenti i danni a colture e infrastrutture: oltre 1’100 strade interrotte e migliaia di pali della luce abbattuti.

Le autorità locali hanno avvertito che le precipitazioni torrenziali proseguiranno, con il rischio costante di allagamenti, frane e cedimenti idraulici lungo numerosi corsi d’acqua.

Il premier Pham Minh Chinh ha disposto l’immediato dispiegamento di soccorsi e forze militari nelle zone colpite, ordinando evacuazioni preventive e la tutela di dighe e siti sensibili.

La capitale Hanoi è tra le zone più colpite dagli effetti del passaggio del violento tifone: il maltempo ha paralizzato la vita quotidiana, con allagamenti nelle strade che hanno impedito a molti studenti di tornare a casa. Diverse scuole hanno organizzato pasti serali e pernottamenti sotto la supervisione degli insegnanti per accogliere i ragazzi bloccati nei campus.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

