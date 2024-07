La Svizzera vuole liberarsi dell’albero del paradiso

L'ailanto toglie spazio alle specie autoctone. SRF

L'albero del paradiso, o ailanto, è considerato una pianta neofita invasiva in Svizzera. Il Governo ha deciso di vietare di piantarlo o di venderlo. Intanto, si cercano metodi per controllarlo. Una sfida difficile poiché è molto persistente.

Il terreno povero, la siccità e persino il sale da spargere sulle strade non lo disturbano più di tanto. Anche l’inquinamento atmosferico non è un problema. E ha un aspetto gradevole. Per questo motivo l’albero del paradiso è stato introdotto in Europa dalla Cina come pianta ornamentale nel XVIII secolo.

Oggi, però, la pianta, che può raggiungere i 30 metri di altezza, è considerata una specie invasiva. I giovani esemplari crescono rapidamente – da due a tre metri all’anno – e si diffondono molto velocemente. I semi alati delle femmine vengono trasportati dal vento.

L’aspetto negativo è che questi alberi poco esigenti sostituiscono le specie autoctone. Un altro problema, soprattutto nelle città e lungo le strade, è che i tralci a crescita rapida danneggiano le piazze e gli edifici. Il contatto con la corteccia o le foglie può causare irritazioni cutanee, mentre il polline può scatenare reazioni allergiche.

L’ailanto cresce molto rapidamente infoflora.ch/Erwin Jörg

In Ticino, l’ailanto si sta diffondendo da tempo e si può trovare anche nelle foreste. Ma cresce sempre meglio anche a nord delle Alpi, grazie alle temperature più elevate. A partire dal settembre 2024, gli alberi del paradiso non potranno più essere venduti o piantati in Svizzera. Lo ha deciso il Consiglio federale.

Le città e i Comuni vogliono rimuoverli dal loro territorio, compresa la città di Baden. Tuttavia, abbattere gli alberi con una motosega non è una soluzione. “Non si può tagliare un ailanto in questo modo, perché germoglia molto forte dalle radici. È una reazione estrema all’abbattimento”, spiega Stefanie Wiesinger, specialista di ambiente e natura della città di Baden. Il ceppo produce quindi molti nuovi germogli.

Pericoloso per auto e persone

Nella foresta, gli alberi del paradiso vengono quindi “arricciati”. Ciò comporta la rimozione di un anello di corteccia intorno al tronco con una motosega. L’albero muore dopo diversi anni senza germogliare, come accadrebbe se fosse abbattuto.

Tuttavia, c’è il rischio che i rami morti cadano. In una città, con molte automobili e persone, sarebbe troppo pericoloso. Ecco perché Baden sta sperimentando un metodo diverso.

Trattamento a vapore per le radici

L’albero del paradiso sulla Schadenmühleplatz, un parcheggio, viene potato in questi giorni in modo considerevole. Stefanie Wiesinger: “Questo impedirà ai semi di diffondersi. Poi, l’albero verrà trattato con il vapore”. Una specie di grande forca è conficcata nel terreno vicino alle radici. Da essa esce vapore caldo a 200 gradi.

“Questo provoca uno shock proteico nelle radici e impedisce loro di germogliare perché le cellule sono danneggiate. Non possono assorbire nuova acqua e l’albero muore di conseguenza”. Sono ora in corso test per determinare la frequenza e la temperatura del trattamento delle radici, in modo da poter combattere in futuro anche gli altri alberi del paradiso a Baden.

Ogni albero in meno fa male

Ma perché ci si interessa solo ora agli alberi indesiderati di Baden? Per molto tempo si è cercato di combattere soprattutto i giovani ailanti, spiega Stefanie Wiesinger. Tuttavia, non è stato sufficiente. Il dispendio finanziario e di tempo è diventato sempre maggiore. È per questo che ora si sta provando ad agire sugli alberi maturi femminili.

Tuttavia, i grandi ailanti come quello di Baden sono rari. “Sono importanti per l’adattamento al cambiamento climatico. Fa sempre male quando si deve abbattere un albero così grande”. Secondo Wiesinger, si tratta sempre di un compromesso. Inoltre, al posto degli alberi del paradiso vengono piantati nuovi alberi per promuovere la biodiversità.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz. Revisione Si

