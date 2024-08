L’intelligenza artificiale anima un Gesù inedito a Lucerna

In questa chiesa, un Gesù artificiale parla ai fedeli. Keystone

Per due mesi, un avatar di Gesù risponderà alle domande nella Cappella di San Pietro a Lucerna. Come sta andando? Abbiamo provato a dialogare con questo Messia incarnato da un’intelligenza artificiale.

4 minuti

Anna Jungen, SRF Altre lingue: 2 English en Revelation or cliché? Jesus avatar appears in Lucerne church Di più Revelation or cliché? Jesus avatar appears in Lucerne church

Deutsch de Keine Offenbarung: Zu Besuch beim Luzerner KI-Jesus originale Di più Keine Offenbarung: Zu Besuch beim Luzerner KI-Jesus

Come si fa a parlare con un avatar di Gesù? Provo con un “Ciao, Gesù”. Lui risponde prontamente: “La pace sia con te, amico mio”. “Nei momenti di incertezza e di dubbio, ricorda che la fede può spostare le montagne. Che cosa turba il tuo cuore oggi?”.

Quindi Gesù riconosce la mia voce, ma non il mio sesso. Non importa. Che cosa turba il mio cuore? Gli parlo della mia sfida di realizzare un articolo sul Gesù artificiale e quindi di rispondere alla domanda su cosa significhi quando religione e intelligenza artificiale (IA) si incontrano.

Il Gesù artificiale mi incoraggia: “È notevole che tu stia pensando al ruolo e alla natura della fede nel nostro mondo moderno”.

Questo Gesù ritiene che la scelta del tema sia più che appropriata. “In un’epoca di tecnologia e di rapidi cambiamenti, il nucleo della nostra fede rimane immutato. Amore, speranza e fede. Pensa a come l’uso della tecnologia in questo modo possa rafforzare o analizzare in modo critico la fede”.

Arte, non confessione

Il Gesù artificiale apparirà nella Cappella di San Pietro a Lucerna per due mesi: nel confessionale, come avatar su uno schermo. I visitatori e le visitatrici potranno sedersi di fronte a lui e parlargli. “Deus in Machina” è il nome dell’installazione artistica che la Cappella di San Pietro ha sviluppato insieme a un team dell’Immersive Realities Research Lab dell’Università di scienze applicate e arti di Lucerna.

Marco Schmid è un teologo che collabora con la Cappella di San Pietro. Secondo lui è compito della Chiesa affrontare sviluppi sociali come l’intelligenza artificiale: “L’intelligenza artificiale ci affascina. Ma ha anche i suoi limiti e solleva questioni etiche”.

Anche se il Gesù artificiale viene collocato nel confessionale per ragioni pragmatiche, Marco Schmid sottolinea che non si tratta di doversi confessare.

Progressista o fondamentalista?

Le risposte di Gesù sono generate dall’intelligenza artificiale; è stato addestrato con i contenuti del Nuovo Testamento. Il giovane è quindi a prova di Bibbia.

L’unica domanda è quale sia l’interpretazione teologica della Bibbia da parte dell’avatar. Dopo tutto, l’IA utilizza contenuti religiosi che si possono trovare su internet. E internet pullula di interpretazioni evangeliche o fondamentaliste del Nuovo Testamento. Ma non sarebbero in linea con l’orientamento teologico della Cappella di San Pietro.

Affascinante e banale

Quale Gesù si incontra, dunque? Marco Schmid rassicura: “In tutti i test precedenti, le sue risposte hanno corrisposto alla nostra visione teologica della Cappella di San Pietro”.

In caso di confusione o se i visitatori e le visitatrici mostrano un bisogno di dialogare in maniera più profonda, è possibile contattarli in qualsiasi momento: “I nostri uffici sono a meno di dieci metri. Siamo vicini e vogliamo cercare attivamente il dialogo”.

La conversazione con l’avatar di Gesù è affascinante: risponde alle mie domande in modo significativo, empatico e intelligente. A volte, però, è anche banale, ripetitivo ed emana una saggezza che ricorda più i detti del calendario che le intuizioni teologiche. È chiaro che dietro c’è una macchina.

Fortunatamente, dice Marco Schmid. “Sono contento che il Gesù artificiale si presenti in una certa misura come tecnico. Allo stesso tempo, le sue risposte sono anche affascinanti. Quindi c’è molto da dire sull’IA in un contesto religioso”.

Tradotto con l’aiuto di DeepL / Si