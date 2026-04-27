Volo Swiss costretto a rientrare a Ginevra

Keystone-SDA

Un aereo della compagnia Swiss, in volo tra Ginevra e Francoforte, è stato costretto a invertire la rotta e tornare a Cointrin dopo pochi minuti a causa di messaggi di errore del computer di bordo.

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(Keystone-ATS) L’apparecchio era decollato alle 10:27. “Dopo pochi minuti, il pilota ha richiesto il rientro immediato a causa di un messaggio di errore del computer di bordo”, ha indicato la compagnia di bandiera. In precedenza il portavoce dell’aeroporto di Ginevra, Ignace Jeannerat, aveva dichiarato a Keystone-ATS che la causa era un surriscaldamento in cabina, confermando un’informazione in questo senso pubblicata dalla Tribune de Genève.

L’atterraggio è avvenuto senza incidenti e nessuno è rimasto ferito. A bordo si trovavano 117 passeggeri. Il velivolo è rimasto immobilizzato per alcuni minuti sulla pista, prima di potersi spostare “con i propri mezzi”. I vigili del fuoco, che erano stati allertati ed attendevano l’apparecchio hanno effettuato alcuni controlli.

I passeggeri hanno poi raggiunto Francoforte con un aereo sostitutivo, con circa due ore di ritardo. Il velivolo rimarrà oggi a Ginevra per essere ispezionato da tecnici specializzati, ha indicato Swiss. L’intenzione è quella di rimetterlo in servizio nella giornata di domani.

Ieri (sabato sera in Svizzera), un volo Swiss era stato evacuato d’urgenza a Nuova Delhi a causa di un problema al motore al momento del decollo. Quattro persone erano rimaste ferite.