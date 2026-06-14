Votazioni: VD, “sì, ma” al salario minimo

Keystone-SDA

"Sì, ma". È questo, in sintesi, il verdetto uscito oggi dalle urne nel canton Vaud sulla questione del salario minimo.

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(Keystone-ATS) I vodesi hanno infatti approvato, con il 49,1% dei voti, l’iniziativa costituzionale lanciata dalla sinistra e dai sindacati per iscrivere questo diritto nella Costituzione cantonale. Hanno però respinto sia l’iniziativa legislativa destinata a tradurre concretamente la misura in una legge (47,5% di “no”), sia il controprogetto del Consiglio di Stato (46,8%). Il dossier tornerà quindi con ogni probabilità al Gran Consiglio, che sarà chiamato a elaborare un nuovo progetto legislativo.

La partecipazione è stata del 54,3%. La prima iniziativa è stata approvata anche se non ha superato la soglia del 50% perché nel canton Vaud vengono conteggiate anche le schede bianche (in questo caso corrispondono al 5%).