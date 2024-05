VS: Raron, esplosione a processione Corpus Domini, un morto

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un uomo di 65 anni è rimasto ucciso dall’esplosione di un colpo di cannone oggi pomeriggio a Raron, in Vallese, nel corso della processione per il Corpus Domini. La notizia è stata confermata all’agenzia Keystone-ATS dal portavoce della polizia vallesana Stève Léger.

Nessun altro è rimasto ferito, ha aggiunto Léger, precisando che si è trattato di un “incidente molto grave”. Verso le 12.45 la vittima stava lavorando intorno al tradizionale cannone utilizzato durante il Corpus Domini ed è stata gravemente ferita quando è stato sparato un colpo. Vani i tentativi di rianimarlo: l’uomo è morto sul posto.

La Procura del Vallese e il Ministero pubblico della Confederazione hanno aperto un’indagine in collaborazione con la polizia cantonale per determinare le cause e le circostanze dell’incidente.

Oltre alle pattuglie di agenti di polizia, ai vigili del fuoco e all’organizzazione cantonale di soccorso KWRO sul luogo è anche intervenuto un care team per assistere le persone coinvolte nell’accaduto.

In occasione del Corpus Domini, una delle più importanti festività cattoliche, in molte località vengono sparati colpi di cannone secondo un’antica tradizione.