WEF: Zelensky, “manca la volontà politica dell’Europa verso Putin”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, deplora la mancanza di "volontà politica" dell'Europa nei confronti di Putin.

(Keystone-ATS) Ringrazia l’Europa per aver congelato i beni russi, ma afferma che “quando è arrivato il momento” di utilizzare tali beni per aiutare a difendere l’Ucraina, la decisione è stata “bloccata”.

Secondo il 47enne non vi sono stati inoltre “veri progressi” sull’istituzione di un tribunale per l’aggressione russa. “È una questione di tempo o di volontà politica”, si chiede. “L’Europa sembra persa nel tentativo di convincere il presidente degli Stati Uniti a cambiare. Ma lui non cambierà”, ha aggiunto. Il dialogo con Trump “non è semplice”, ha chiosato.