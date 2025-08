WP, Maxwell trasferita a carcere minima sicurezza in Texas

Ghislaine Maxwell, la complice del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, è stata trasferita da un centro di detenzione in Florida a un carcere di minore sicurezza in Texas, a Bryan: lo ha riferito il suo avvocato David Oscar Markus al Washington Post.

(Keystone-ATS) La donna, condannata a 20 anni per traffico sessuale di minorenni, stava scontando la sua pena in un carcere a bassa sicurezza a Tallahassee, dove ha iniziato a collaborare con il dipartimento di giustizia.

La nuova struttura ha un livello di sicurezza minimo ed è nota come campo di prigionia federale. Markus non ha fornito una motivazione per il trasferimento.

Il trasferimento è avvenuto dopo che Maxwell si è offerta di testimoniare davanti al Congresso americano, ma ad alcune condizioni, tra cui l’immunità. Il presidente americano Donald Trump non ha escluso la possibilità di concederle la grazia.

Famigliari vittima indignati

Citati dalla CNN, i famigliari di Virginia Giuffrè – una delle vittime di Maxwell e del defunto Epstein – si sono detti indignati per il trasferimento della detenuta.

“È con orrore e indignazione che ci opponiamo al trattamento preferenziale riservato alla trafficante di sesso condannata Ghislaine Maxwell. È una predatrice sessuale che ha aggredito fisicamente minorenni in molteplici occasioni e non dovrebbe mai ricevere alcuna clemenza. Eppure, senza alcuna notifica alle vittime di Maxwell, il governo l’ha trasferita in una prigione di lusso di minima sicurezza in Texas durante la notte”.