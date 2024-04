X introduce etichetta “contenuti per adulti” nelle community

2 minuti

(Keystone-ATS) Prosegue l’obiettivo di Elon Musk di rendere la sua app, X, una piattaforma per tutto. La nuova mossa del social è quella di competere maggiormente con applicazioni che postano materiale sensibile, come OnlyFans.

Lo sviluppatore Daniel Buchuk aveva scoperto nel codice di X la possibilità di creare “community”, ossia gruppi, con l’etichetta “contenuti per adulti”. A seguito della notizia, ripresa in prima battuta dal sito Techcrunch, X ha confermato che gli amministratori delle community possono ora impostare un tag specifico che filtra i propri gruppi per Nsfw, un acronimo che sta per “not safe for work”, utilizzato di norma per descrivere materiale sessualmente esplicito o potenzialmente offensivo.

Secondo documenti ottenuti da Reuters nel 2022, circa il 13% di tutti i post dell’allora Twitter conteneva foto e video di nudo e altri tipi di media di carattere pornografico. Come ricorda Techcrunch, Twitter-X ha sempre mantenuto una politica aperta per la pubblicazione di materiale altrove vietato. Sul social era già possibile individuare annunci di servizi a pagamento simili a quelli di OnlyFans, dove è richiesto agli iscritti di abbonarsi al profilo di una persona per visualizzare post riservati.

Twitter ha lanciato le community nel 2021 in via sperimentale, allargandone poi l’accesso in tutti i paesi nel 2022. Pensato come uno spazio in cui racchiudere interessi specifici, chiunque può entrare in un gruppo ricercandolo per parole chiave e hashtag nella sezione dedicata mentre la creazione di una community è prerogativa dei soli utenti con un piano a pagamento, X Premium o X Premium Plus.

Secondo Buchuk, prossimamente X introdurrà alcune limitazioni per le community “per adulti”, ad esempio il diniego di partecipazione per i minorenni.