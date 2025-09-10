The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Yemen: attacco di Israele a Sanaa

I media arabi riferiscono che l'esercito israeliano sta attaccando Sanaa, la capitale dello Yemen.

(Keystone-ATS) La nuova aggressione arriva dopo che i ribelli Houthi hanno lanciato decine di droni nei giorni scorsi, colpendo anche l’aeroporto di Ramon, vicino a Eilat (estremo sud di Israele), domenica scorsa.

Il ministro della difesa dello Stato ebraico Israel Katz ha confermato con una nota l’attacco israeliano contro gli Houthi nello Yemen. “Avevamo promesso ulteriori attacchi, e oggi abbiamo inflitto un altro colpo doloroso all’organizzazione terroristica Houthi nello Yemen”, ha dichiarato.

L’esercito ha “appena colpito a Sanaa e in altre località dello Yemen, prendendo di mira campi militari presidiati da operativi Houthi, incluso l’apparato di propaganda del gruppo. Il braccio lungo dello Stato di Israele raggiungerà e colpirà il terrorismo ovunque esso si trovi e da qualunque luogo rappresenti una minaccia per i nostri cittadini”.

Almeno nove morti

Almeno nove persone sono state uccise e più di 100 ferite negli attacchi, hanno indicato i ribelli Houthi in una nota. “Il bilancio preliminare delle vittime ha raggiunto i nove martiri e i 118 feriti, mentre la protezione civile, le ambulanze e le squadre di soccorso stanno ancora cercando i dispersi”, ha scritto sulla rete sociale X il portavoce del ministero della sanità degli Houthi Anees Alasbahi.

