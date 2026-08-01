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Zelensky, ‘nei raid russi su Kiev danneggiata l’ambasciata lituana’

Keystone-SDA

L'ambasciata lituana è stata danneggiata durante i bombardamenti russi della notte su Kiev che hanno provocato 9 morti, secondo Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha scritto sui social che sono stati colpiti 18 edifici, tra cui una scuola, in 7 distretti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ma bombardamenti sono segnalati anche nelle regioni di Dnipro, Sumy, Kharkiv e Poltava.

“Stanotte, i russi hanno lanciato contro l’Ucraina 35 missili, di cui 27 balistici, e 185 droni da attacco di diversi tipi”, scrive ancora Zelensky, sottolineando che uno solo dei missili balistici è stato intercettato. E questo “semplicemente perché non ci sono missili per i sistemi Patriot – sottolinea il leader ucraino -. Ed è proprio questa carenza di sistemi di intercettazione contro i missili balistici che incoraggia la Russia a compiere attacchi del genere contro la vita delle persone”.

“È molto importante che i nostri partner ascoltino che questi sistemi sono necessari, non in qualche magazzino per possibili scenari futuri, ma qui e ora, per poter contenere e fermare la guerra russa in Ucraina. Ogni pacchetto di sistemi anti-missile balistici salva vite umane. E ogni notte in cui questi sistemi non sono disponibili, porta a vittime”, afferma Zelensky.

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