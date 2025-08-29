The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Zelensky, Mosca decida entro lunedì su incontro bilaterale

Keystone-SDA

L'Ucraina e i suoi alleati hanno concordato di attendere fino a lunedì 1° settembre "affinché la Russia dimostri una reale volontà e prontezza a partecipare a un incontro bilaterale per porre fine all'invasione dell'Ucraina".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È la scadenza indicata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un briefing da Kiev con la stampa, riportato dal Guardian. Zelensky ha affermato che “si aspetta una risposta dai partner se la Russia non si muoverà entro questa scadenza”.

Nel giorno dell’incontro a New York tra ucraini e americani sulle garanzie di sicurezza, Zelensky ha anche dichiarato che le discussioni dovrebbero essere “urgentemente” portate a livello di leader, aggiungendo che vorrebbe che gli alleati ratificassero le garanzie attraverso i rispettivi Parlamenti.

“Vogliamo garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti. Non vogliamo (un altro) Memorandum di Budapest”, ha detto, riferendosi all’accordo del ’94 in cui Kiev ha rinunciato al suo arsenale nucleare.

