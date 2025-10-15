Zoo Zurigo: da Vienna arriva Obi, maschio di giraffa reticolata

Keystone-SDA

Nuovo arrivo nella savana dello zoo di Zurigo: dal giardino zoologico Schönbrunn di Vienna è infatti giunto il maschio di giraffa Obi. Lo annuncia oggi il parco in un comunicato.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nella nota si aggiunge che l’animale, primo maschio della sua specie a Zurigo, ha completato una quarantena di quattro settimane prima di essere liberato.

Il nuovo arrivato ha il compito di procreare e contribuire alla conservazione della giraffa reticolata, specie fortemente minacciata. “Aspettavamo di ricevere un maschio da quattro anni”, ha spiegato il direttore dello zoo Severin Dressen nella nota.

Obi, di otto anni, si distingue dalle femmine per la maggiore altezza e per le numerose protuberanze sulla testa. Finora ha già potuto scoprire gli spazi che abiterà e poi ha conosciuto le sue tre nuove coinquiline, con cui il processo di conoscenza si è svolto armoniosamente, come riporta la struttura. Una quarta giraffa, la sorellastra di Obi Jahi, è invece stata separata per evitare incesti e presto verrà trasferita altrove, ma per ora ha ancora la compagnia delle altre femmine. Nei prossimi mesi Obi incontrerà pure le altre specie che frequentano la “savana zurighese”, faraone, struzzi, impala e orici, quindi zebre e rinoceronti.

L’arrivo dell’esemplare a Zurigo coincide con la ripresa del programma europeo per le specie in pericolo (EEP), dopo qualche anno di pausa, per non oltrepassare le capacità degli zoo. Tuttavia nel frattempo la popolazione delle giraffe è invecchiata, una tendenza negativa per una specie in pericolo. Nel caso il numero di giraffe superi quello dei posti disponibili, si cerca un trasferimento in un altro parco, se ciò non fosse possibile si ricorre alla soppressione.