Zuckerberg fugge da tassa su Paperoni in California e va in Florida

Keystone-SDA

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan comprano una villa in Florida. Lo riferisce il Wall Street Journal.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il papà di Facebook e la moglie si uniscono quindi all’elenco dei miliardari californiani che stanno lasciando il Golden State per sfuggire dalla “2026 Billionaire Tax Act”, la controversa imposta patrimoniale del 5% sul patrimonio netto superiore a $1,1 miliardi per i residenti. Al momento si tratta di una proposta soggetta a voto referendario il prossimo novembre.

Secondo quanto si legge sul Wsj, la coppia sta finalizzando l’acquisto di una casa sul lungofiume a Indian Creek a Miami, zona soprannominata anche Billionaire Bunker a causa dell’alta concentrazione di paperoni. La proprietà è stimata tra i 150 e 200 milioni di dollari ed è legata al re dei panini, Peter Cancro, fondatore della catena “Jersey Mike’s Subs”. Zuckerberg ha già un ricco portafoglio di proprietà immobiliari con ville a Lake Tahoe e Palo Alto, in California e alle Hawaii.

Gli Zuckerberg, che dovrebbero trasferirsi nella nuova casa in primavera, avranno come vicini Jeff Bezos e Carl Icahn oltre all’ex patron dei Philadelphia Eagles, Norman Braman e la moglie Irma. “Siamo felici di averlo qui”, ha detto la signora Braman raggiunta telefonicamente dal Wsj.