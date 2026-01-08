The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Zurich Film Festival premia regista Petra Volpe a Los Angeles

Keystone-SDA

Lo Zurich Film Festival (ZFF) premia la regista svizzera Petra Volpe a Los Angeles con l'"Occhio d'oro" per il suo film "L'ultimo turno" ("Heldin"). La cerimonia di premiazione e la proiezione della pellicola si terranno lunedì prossimo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Petra Volpe riceverà il riconoscimento personalmente durante una rappresentazione riservata ai membri della Motion Picture Academy, responsabili dell’assegnazione degli Oscar, ha comunicato oggi lo ZFF.

In Svizzera, “L’ultimo turno” è diventato il film nazionale di maggior successo del 2025 con oltre 200’000 spettatori. La pellicola, che illustra una giornata di un’infermiera, è già entrata nella shortlist provvisoria per l’Oscar del miglior film straniero.

L’annuncio delle nomination finali (la cinquina delle pellicole nominate per concorrere al prestigioso premio) è previsto per il 22 gennaio 2026. Per la cerimonia di consegna degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles si dovrà invece attendere il 15 marzo 2026.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR