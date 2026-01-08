Zurich Film Festival premia regista Petra Volpe a Los Angeles
Lo Zurich Film Festival (ZFF) premia la regista svizzera Petra Volpe a Los Angeles con l'"Occhio d'oro" per il suo film "L'ultimo turno" ("Heldin"). La cerimonia di premiazione e la proiezione della pellicola si terranno lunedì prossimo.
(Keystone-ATS) Petra Volpe riceverà il riconoscimento personalmente durante una rappresentazione riservata ai membri della Motion Picture Academy, responsabili dell’assegnazione degli Oscar, ha comunicato oggi lo ZFF.
In Svizzera, “L’ultimo turno” è diventato il film nazionale di maggior successo del 2025 con oltre 200’000 spettatori. La pellicola, che illustra una giornata di un’infermiera, è già entrata nella shortlist provvisoria per l’Oscar del miglior film straniero.
L’annuncio delle nomination finali (la cinquina delle pellicole nominate per concorrere al prestigioso premio) è previsto per il 22 gennaio 2026. Per la cerimonia di consegna degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles si dovrà invece attendere il 15 marzo 2026.