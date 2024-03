Zurigo: circa 1000 persone a manifestazione donne non autorizzata

(Keystone-ATS) Circa 1000 persone si sono riunite oggi pomeriggio nella Paradeplatz di Zurigo per una manifestazione non autorizzata in occasione della Giornata internazionale della donna di ieri. La polizia ha annunciato di tollerare la manifestazione se pacifica.

La manifestazione è stata indetta da diversi gruppi di sinistra radicale. La polizia, presente sul posto con un grosso contingente, ha mantenuto un profilo basso. L’atmosfera tra i partecipanti, per lo più donne, era pacifica. Tra le altre cose, i manifestanti hanno chiesto “la fine del patriarcato e del capitalismo”.

A causa della manifestazione il traffico di diverse linee di tram a Paradeplatz è stato limitato all’ora di pranzo, ha comunicato la società dei trasporti pubblici zurighese VBZ.

Già ieri, in occasione della Giornata internazionale della donna, si erano svolte manifestazioni non autorizzate a Zurigo e Winterthur che sono state pacifiche.