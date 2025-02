Zurigo: ok firme contro aumento costi tessere posteggio

Keystone-SDA

Ha avuto un esito positivo la raccolta di firme indetta a Zurigo allo scopo di opporsi a un aumento del costo dei permessi di posteggio nella città sulla Limmat. Il comitato referendario ha raccolto più del doppio delle sottoscrizioni necessarie.

(Keystone-ATS) Delle 2201 firme verificate 2051 sono risultate valide, ha annunciato oggi il Municipio zurighese. In totale ne sono state ricevute 4486, mentre per un referendum ne sono necessarie solo 2000.

Ciò significa che gli elettori della città di Zurigo si esprimeranno alle urne sulle modifiche all’ordinanza sulle “tessere di posteggio”. In Consiglio comunale, i membri dei partiti borghesi hanno contestato il calcolo: i proprietari di auto dovrebbero pagare il pass annuale in base alle dimensioni delle vetture e, inoltre, dovrà essere fatta una distinzione tra i veicoli elettrici e quelli a benzina.

Un altro punto importante della questione è il “modello di Bienne”, per cui i permessi di parcheggio validi nelle zone blu dovrebbero essere concessi solo a chi non dispone di un posteggio in una proprietà privata, come ad esempio nei garage dello stabile in cui si risiede.