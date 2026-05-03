Zurigo: scontri manifestanti-polizia nella notte

Keystone-SDA

La città di Zurigo è stata teatro di disordini la scorsa notte. Varie decine di individui a volto coperto hanno creato scompiglio, scontrandosi con le forze dell'ordine.

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(Keystone-ATS) A mezzanotte, scrive in una nota odierna la polizia municipale, è giunta la segnalazione che diverse persone si stavano spostando dalla Langstrasse in direzione della Bäckeranlage, un parco nel quartiere Kreis 4, per una manifestazione non autorizzata. Durante il percorso, i dimostranti hanno compiuto atti di vandalismo, bloccato le strade d’accesso e appiccato un incendio.

Gli agenti di polizia giunti sul posto sono stati bersagliati da bottiglie, pietre e materiale pirotecnico. Un’auto di pattuglia è inoltre stata danneggiata.

Ricorrendo a un cannone ad acqua e a proiettili di gomma, la polizia ha respinto i manifestanti verso l’area di uno skate park, dove il corteo si è poi disperso. Secondo il resoconto fornito dal portale di 20 Minuten, il primo a riportare la notizia, i protagonisti sono stati estremisti di sinistra.

Non si sono registrati feriti, precisa la polizia cittadina, secondo cui l’entità esatta dei danni materiali non è ancora stata determinata. Sui fatti è stata avviata un’indagine.