可処分所得は約119万円　2023年スイス統計

スイス連邦統計局は（FSO）17日、2023年の1世帯平均の可処分所得はひと月7186フラン（当時レートで約119万円）だったと発表した。前年比でほぼ横ばいだった。

だが、約61％の世帯が可処分所得の月平均を下回った。

消費支出は総収入の48.8％（月平均5049フラン）を占めた。もっとも大きな支出は住居費と光熱費で、総収入の14％にのぼった。

住居費と光熱費は2022年以降大幅に増加し、1374フランから1449フランに増えた。

全ての支出後に残る額（貯蓄可能な額）は1736フランで、総収入の16.8％だった。

だがすべての世帯に貯蓄の余裕があるわけではない。統計局によると、最低収入層（総収入が4839フラン以下）では支出が収入を上回る場合が多い。この層の60％は年金暮らしで、貯蓄を取り崩して支出を賄っている。

義務的支出

2023年の義務的支出は3154フランで、総収入の30.5％を占めた。最大は税金で、総収入の12％にのぼった。その他の義務的支出には、社会保険料（総収入の10.3％）、健康保険料（6.7％）、養育費など他の世帯への送金（1.5％）が含まれる。

世帯収入の種類別で見ると、2023年では稼働所得は73.6％で、次いで公的年金・各種社会保障給付金が20.8％を占めた。資産所得は多くの世帯でわずかな割合（総収入の4.5％）にとどまった。

FSOによると、世帯の可処分所得とは、家計の総収入のうち、税金や社会保険料などの支払いを差し引いた、いわゆる「手取り」の金額を指す。

