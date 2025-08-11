知日スイス人作家のアドルフ・ムシュクさん、欧州政治文化賞を受賞

おすすめの記事
スイス政府、相互関税で米国との協議継続を表明
米国がスイスに課す39％の「相互関税」をめぐり、スイス政府は4日、米国との協議を続け「より魅力的な提案をする」と表明した。
トランプ政権、スイスに39％の相互関税を発表
米国はスイスに課す相互関税率を39％と発表。スイス政府は「大変遺憾に思う」と表明した。
スイス銀行の顧客を騙した英国人留学生に有罪判決
スイス銀行を狙った口座乗っ取り事件で、英国で刑事告訴されていた英国人学生（21）に禁固7年の有罪判決が言い渡された。スイス連邦検察庁によると、学生はスイスの銀行顧客から約240万フラン（約4億4000万円）を騙し取った。
温暖化でスイスがオリーブの名産地に？
スイス西部のフランス語圏は温暖化によりオリーブの木を育てやすくなっている。生産者らは2026年には栽培本数が2万本に倍増し、南部のイタリア語圏ティチーノ州を追い抜くと見込む。
アルプスに新しい巨大地上絵が登場
世界各地で巨大な地上絵を描くアーティストのSAYPE（セイプ）さんが、スイス南部ヴォー州のアルプス山頂に新作を完成させた。
スイス・ゲスゲン原発、定期検査後に稼働再開できず
スイス北部デニケン（ソロトゥルン州）のゲスゲン原子力発電所が2カ月近く、発電を停止している。給水配管システムに過負荷がかかっている可能性があり、安全性が証明されるまで発電を再開できていない。
欧州人権裁判所、スイスは「セメンヤさんの権利を侵害」
欧州人権裁判所（ECHR）大法廷は10日、スイスが女子陸上五輪金メダリストのキャスター・セメンヤさん（南アフリカ）の権利を侵害したとする2023年の判決を支持した。
スイスの抗生物質開発企業、塩野義と研究・ライセンス契約を締結
抗生物質の開発に特化するスイスの新興バイオ企業ビオヴェルシス（BioVersys）は2日、日本の塩野義製薬と共同研究・独占ライセンス契約を結んだと発表した。
スイス公共放送協会、大規模な組織再編計画を発表 人員削減も
スイス放送協会（SRG SSR）は政府の予算削減を踏まえた組織再編計画を発表した。4言語圏の放送局のスポーツ、ドラマ、制作、配給、人事、財務、ITサービスなど各部門を縦割りで再編成する。
スターリンクの衛星アンテナ設置に反対運動 スイス南部
米宇宙企業SpaceX（スペースX）が運営する通信衛星「Starlink（スターリンク）」のアンテナ40基をスイス南部の村に設置する計画に対し、反対する声が上がっている。
