The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
ニュース
文化

知日スイス人作家のアドルフ・ムシュクさん、欧州政治文化賞を受賞

作家のアドルフ・ムシュク氏
親日スイス人作家のアドルフ・ムシュク氏 Keystone-SDA

ハンス・リンギエ財団は9日チューリヒ在住の作家アドルフ・ムシュグさん（91）に欧州政治文化賞と賞金5万ユーロ（約860万円）を授与した。同賞がスイス人に授与されるのは初めて。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA

財団のフランク・A・マイヤー理事長は声明外部リンクで「マックス・フリッシュとフリードリヒ・デュレンマットの時代に根ざしたおそらく最後の詩人であるアドルフ・ムシュグによって、スイス国民が初めて評価される」と称えた。

これまでの受賞者には、アレクセイ・ナヴァルニー、ジャン・クロード・ユンカー、ジャン・クロード・トリシェ、ハンス・ディートリッヒ・ゲンシャー、ヴォルフガング・ショイブレ、マリオ・ドラギといった政治家や、哲学者のユルゲン・ハーバーマス、ペーター・スローテルダイク、歴史家のハインリッヒ・アウグスト・ウィンクラーといった知識人がいる。（敬称略）

ムシュク氏は日本とも関係が深く、1962年から1964年までは国際基督教大学（ICU）で教鞭を執った。「兎の夏」（1965）や「フクシマへの帰郷」（2018）など日本を舞台にした小説も執筆している。

英語からのDeepL翻訳・追記：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

人気の記事

世界の読者と意見交換

おすすめの記事

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

参加する
6 件のいいね！
9 件のコメント
議論を表示する

おすすめの記事

アーカイブ
担当： Soguel Dominique

核をめぐる国際条約を守ることのリスクと報酬について、最近の出来事は何を物語っているのでしょうか？

ルールに従う国が従わない国よりも悪い結果に終わるとすれば、核軍縮協定に署名し、信頼すべき理由はどこにあるのでしょうか？

こちらの意見交換は終了しました。コメントを引き続き閲覧できます。
2 件のコメント
議論を表示する

おすすめの記事

10言語で意見交換
担当： Benjamin von Wyl

今日の世界における「コモンズ」の重要性は？

私たちはグローバル化の時代に生きています。しかし、「コモンズ」といった、貴重な資源を共同で持続的に活用・管理していく仕組みの重要性は増しているのでしょうか？

参加する
6 件のコメント
議論を表示する
他のテーマ

ニュース

詐欺を警告するPC画面

おすすめの記事

スイス銀行の顧客を騙した英国人留学生に有罪判決

このコンテンツが公開されたのは、 スイス銀行を狙った口座乗っ取り事件で、英国で刑事告訴されていた英国人学生（21）に禁固7年の有罪判決が言い渡された。スイス連邦検察庁によると、学生はスイスの銀行顧客から約240万フラン（約4億4000万円）を騙し取った。

もっと読む スイス銀行の顧客を騙した英国人留学生に有罪判決
オリーブの木

おすすめの記事

温暖化でスイスがオリーブの名産地に？

このコンテンツが公開されたのは、 スイス西部のフランス語圏は温暖化によりオリーブの木を育てやすくなっている。生産者らは2026年には栽培本数が2万本に倍増し、南部のイタリア語圏ティチーノ州を追い抜くと見込む。

もっと読む 温暖化でスイスがオリーブの名産地に？
山肌に描かれた巨大な絵

おすすめの記事

アルプスに新しい巨大地上絵が登場

このコンテンツが公開されたのは、 世界各地で巨大な地上絵を描くアーティストのSAYPE（セイプ）さんが、スイス南部ヴォー州のアルプス山頂に新作を完成させた。

もっと読む アルプスに新しい巨大地上絵が登場
原発

おすすめの記事

スイス・ゲスゲン原発、定期検査後に稼働再開できず

このコンテンツが公開されたのは、 スイス北部デニケン（ソロトゥルン州）のゲスゲン原子力発電所が2カ月近く、発電を停止している。給水配管システムに過負荷がかかっている可能性があり、安全性が証明されるまで発電を再開できていない。

もっと読む スイス・ゲスゲン原発、定期検査後に稼働再開できず
セメンヤ

おすすめの記事

欧州人権裁判所、スイスは「セメンヤさんの権利を侵害」

このコンテンツが公開されたのは、 欧州人権裁判所（ECHR）大法廷は10日、スイスが女子陸上五輪金メダリストのキャスター・セメンヤさん（南アフリカ）の権利を侵害したとする2023年の判決を支持した。

もっと読む 欧州人権裁判所、スイスは「セメンヤさんの権利を侵害」
スイス公共放送協会

おすすめの記事

スイス公共放送協会、大規模な組織再編計画を発表　人員削減も

このコンテンツが公開されたのは、 スイス放送協会（SRG SSR）は政府の予算削減を踏まえた組織再編計画を発表した。4言語圏の放送局のスポーツ、ドラマ、制作、配給、人事、財務、ITサービスなど各部門を縦割りで再編成する。

もっと読む スイス公共放送協会、大規模な組織再編計画を発表　人員削減も

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部