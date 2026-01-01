スイスのスキーリゾートで火事 多数死傷

地元警察によると、火災は1月1日午前1時30分頃、クラン・モンタナの人気のバー「ル・コンステラシオン」で発生した Keystone-SDA

スイス南部ヴァレー州警察によると、スキーリゾートのクラン・モンタナにあるバー「ル・コンステラシオン」で1月1日未明に大規模な火災が発生し、数十人が死亡、約100人が重傷を負った。

当局によると、火災の原因は特定できていないが、テロなど襲撃の可能性は否定している。

ヴァレー州警察のフレデリック・ジスラー署長は1日午前の記者会見で、「現時点で、負傷者全員が治療を受けている」と述べた。負傷者はシオン、ローザンヌ、ジュネーブ、チューリヒなど複数の病院に搬送された。さまざまな国籍の犠牲者がいる可能性が高いという。

ヴァレー州警察によると、事件は1月1日木曜日の午前1時半頃、混雑したバーで発生した。

原因は調査中

警察のガエタン・ラシオン報道官は、発生源不明の爆発があったと述べた。だがベアトリス・ピルー検察官によると、爆発は襲撃によるものではなく火災とみられると述べ、当局は犠牲者の遺体を遺族に引き渡す方針であると付け加えた。現在も捜査が続いている。

地元紙ル・ヌーヴェルリストとローヌFMラジオもウェブサイトで「約40人が死亡」、少なくとも100人が負傷したと報じた。

警察によれば、事件当時、バーには100人以上がいた。

ヴァレー州政府は非常事態を宣言した。これにより、必要な資源を可能な限り迅速に動員できる。

通報を受け、州・市警察、地域消防団、数機のヘリコプターが直ちに現場に急行した。当局によると、ヘリコプター10機と救急車40台が動員された。

警察によると、消化・救出作戦は現在も進行中だ。現場は完全に封鎖され、クラン・モンタナ上空は飛行禁止になっている。

電話ヘルプライン（+41 84 811 21 17）が設置された。

