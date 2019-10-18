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スイスコムCEO、新技術への不安は「今に始まったことではない」

スイスの通信最大手スイスコムのウルス・シェッピ最高経営責任者（CEO）がテレビインタビューで、人々が抱く5Gへの不安について語った。（SRF/swissinfo.ch）

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