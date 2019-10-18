この記事を印刷する 他言語で配信中：8 他言語で配信中：8 他言語で配信中：8 アラビア語 (ar)المدير التنفيذي لسويسكوم 独語 (de)Swisscom CEO 英語 (en)Swisscom CEO スペイン語 (es)Entrevista con el consejero delegado de Swisscom 伊語 (it)La posizione di Swisscom ポルトガル語 (pt)Entrevista com o presidente da Swisscom ロシア語 (ru)Глава Swisscom объясняет 中国語 (zh)瑞士电信CEO访谈 スイスコムCEO、新技術への不安は「今に始まったことではない」 このコンテンツは2019/10/18 8:30に配信されました 2019-10-18 08:30 スイスの通信最大手スイスコムのウルス・シェッピ最高経営責任者（CEO）がテレビインタビューで、人々が抱く5Gへの不安について語った。（SRF/swissinfo.ch）本文記事はこちら。 タグ 経済 Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch 公式アカウントはじめました！ subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア