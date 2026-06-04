‘Aliados’ dos EUA na Colômbia são ‘genocidas’ e ‘narcotraficantes’, diz Petro à AFP

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Os “aliados” dos Estados Unidos na Colômbia são “genocidas” e “narcotraficantes”, disse nesta quinta-feira (4) o presidente colombiano, Gustavo Petro, à AFP, após o apoio do presidente Donald Trump ao candidato da extrema direita no segundo turno das eleições no país.

Washington apoiou o advogado milionário Abelardo de la Espriella, que liderou o primeiro turno no último domingo, superando o candidato de Petro, o senador Iván Cepeda.

“Seus aliados na Colômbia vêm do regime narco-paramilitar; são genocidas e narcotraficantes”, afirmou o primeiro presidente colombiano de esquerda, em entrevista na sede da Presidência, em Bogotá.

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