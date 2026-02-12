‘Escolas deveriam ser seguras’: canadenses lamentam vítimas de ataque a tiros

Ao cair da noite de quarta-feira (10) na localidade canadense de Tumbler Ridge, centenas de pessoas se reuniram na praça principal para acender velas em memória das vítimas de um dos ataques a tiros mais graves que o país já sofreu.

Assim que a cerimônia terminou e sob um frio cada vez mais intenso, os presentes colocaram suas velas ao pé de uma grande árvore, onde estavam expostas as fotografias de várias vítimas. Muitas pessoas soluçavam, e uma adolescente repetia “não é justo” enquanto chorava.

A polícia identificou a agressora como Jesse Van Rootselaar, uma mulher transgênero de 18 anos com histórico de problemas de saúde mental. Ela tirou a própria vida depois de atirar contra a mãe e o meio-irmão em uma residência, e depois contra outras seis pessoas — incluindo cinco menores — na escola local de ensino médio.

Mais de 20 pessoas também ficaram feridas, algumas seguem entre a vida e a morte. A polícia ainda não determinou o motivo do ataque.

Na vigília, o prefeito da pequena cidade de 2.400 habitantes, Darryl Krakowka, insistiu que a comunidade deve permanecer unida. “Somos como uma grande família”, disse à multidão. “Se você precisa de um abraço, estenda a mão. Aproxime-se do seu vizinho”, acrescentou.

Ataques a tiros em escolas são pouco frequentes no Canadá, em comparação com o vizinho Estados Unidos.

Ainda assim, esta tragédia é uma das mais violentas do país, após um atentado em 2020 na Nova Escócia que tirou 22 vidas e levou à proibição de fuzis de assalto.

– “Escolas deveriam ser seguras” –

“Escolas deveriam ser seguras”, afirmou à AFP durante a vigília Gigi Rejano, que trabalha em um restaurante local, e pediu que, daqui para frente, a entrada do estabelecimento escolar seja vigiada.

“É o lugar onde se supõe que as crianças devem ir para aprender, estar seguras, estar com seus colegas e se tornarem adultas”, disse.

O prefeito também advertiu, como vários participantes da cerimônia, que a pitoresca cidade mineradora ao pé das Montanhas Rochosas poderia ficar marcada por muito tempo por este massacre. “Estamos aqui para apoiar essas famílias, para sempre”, disse Krakowka.

Kevin Matthews, um aposentado que vive em Tumbler Ridge há mais de duas décadas, disse que quase todos na cidade tinham algum vínculo com uma vítima. “O caminho a seguir é acompanhar as famílias enlutadas”, afirmou.

