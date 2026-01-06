‘Porta Santa’ da Basílica de São Pedro é fechada para marcar o fim do Jubileu de 2025

afp_tickers

2 minutos

O papa Leão XIV fechou a “Porta Santa” da Basílica de São Pedro, em Roma, nesta terça-feira (6), dia da Epifania, marcando o fim do Jubileu católico de 2025, que atraiu milhões de peregrinos à cidade.

A cerimônia que fechou as ornamentadas portas de bronze, seguida de uma missa, foi a etapa final do Ano Santo iniciado pelo antecessor de Leão, Francisco, em dezembro de 2024.

Do lado de fora da vasta basílica, o papa americano ajoelhou-se para rezar diante das portas, antes de fechá-las solenemente.

“Com o coração agradecido, preparamo-nos para fechar esta porta santa, apoiados por uma multidão de fiéis, certos de que o bom pastor tem sempre a porta do seu coração aberta para nos acolher sempre que nos sentimos cansados e oprimidos”, declarou Leão XIV, de 70 anos.

Ao lado de cardeais vestidos de branco, o pontífice dirigiu-se depois ao altar para presidir uma missa à qual assistiu, entre outros, o presidente italiano Sergio Mattarella.

O Jubileu é um período de reflexão e penitência para os mais de 1,4 bilhão de católicos do mundo, e atraiu mais de 33 milhões de peregrinos a Roma, indicaram na segunda-feira as autoridades do Vaticano.

Francisco, que morreu em abril, aos 88 anos, inaugurou o Ano Santo em 24 de dezembro de 2024, batendo às mesmas portas antes de serem abertas.

Durante os jubileus, que a Igreja organiza a cada 25 anos, os peregrinos que atravessam as portas santas beneficiam-se da “indulgência plenária”, um tipo de perdão pelos seus pecados.

ams/fg/sag/mas/jc/aa