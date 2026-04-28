‘The White Lotus’ escala Laura Dern para quarta temporada

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A atriz Laura Dern entrou para o elenco da quarta temporada da aclamada série ‘The White Lotus’, informou nesta terça-feira (28) a HBO.

Dern, de 59 anos, substituirá Helena Bonham Carter, cuja saída da produção foi anunciada na semana passada porque sua personagem “não funcionou quando chegou ao set”, segundo a emissora.

No entanto, a artista vencedora do Oscar assumirá um novo papel escrito especificamente para ela pelo criador da série, Mike White, após a saída abrupta de Bonham Carter.

A série vencedora do Emmy está sendo filmada na França, principalmente em Cannes, Saint-Tropez e Mônaco. Também terá algumas cenas em Paris.

A trama da quarta temporada acompanhará um novo grupo de hóspedes do hotel White Lotus e funcionários durante uma semana, no contexto do Festival de Cinema de Cannes.

Vincent Cassel (‘Cisne Negro’), o comediante Steve Coogan, Alexander Ludwig (‘Vikings’), Chris Messina (‘Bicho-Papão: O Conto’), a cantora AJ Michalka e Kumail Nanjiani (‘Over Your Dead Body’) estão no elenco desta temporada.

Dern e White já trabalharam juntos em ‘Enlightened’, também da HBO, e na comédia ‘Amor Pra Cachorro’ (2007).

As temporadas anteriores de ‘The White Lotus’ foram filmadas no Havaí, na Itália e na Tailândia, com estrelas como Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, Connie Britton, Aubrey Plaza, Theo James, Walton Goggins, a cantora Lisa e Sam Rockwell, entre outros.

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