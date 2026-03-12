Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Trump: Irã não deveria ir à Copa do Mundo para sua “própria segurança”

Donald Trump afirmou que o Irã não deveria participar da próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México para “sua própria segurança”.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, havia confirmado alguns dias antes que o presidente americano lhe garantiu que os jogadores iranianos, que tinham jogos marcados em cidades dos EUA, seriam bem-vindos.

– Reunião extraordinária sobre Ormuz –

A Organização Marítima Internacional (OMI) realizará uma sessão extraordinária nos dias 18 e 19 de março para examinar o impacto da guerra no Oriente Médio sobre a navegação, “particularmente no Estreito de Ormuz”, por onde normalmente passa um quinto do petróleo mundial.

O Irã e a guerra praticamente paralisaram o tráfego no Estreito de Ormuz, causando “a maior interrupção” no fornecimento de petróleo da história, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o que elevou os preços do petróleo para mais de 100 dólares o barril (cerca de 515 reais).

– Irã permite que alguns países cruzem o Estreito de Ormuz-

O Irã permitiu que navios de alguns países cruzassem o Estreito de Ormuz, declarou à AFP o vice-ministro das Relações Exteriores, Majid Takht Ravanchi, em meio à guerra em curso com os Estados Unidos e Israel.

Alguns países solicitaram permissão para usar essa via e o Irã “cooperou com eles”, explicou o vice-ministro, descartando, porém, a concessão de permissão a “países que se uniram à agressão”.

– Beirute, alvo de ataques israelenses –

O Exército de Israel anunciou o início de uma onda de ataques em Beirute, após alertar moradores de um bairro central da capital libanesa de que alvejariam um prédio na região.

“As Forças de Defesa de Israel lançaram uma onda de ataques contra a infraestrutura terrorista do Hezbollah em Beirute”, afirmou um comunicado militar, enquanto imagens da AFPTV mostravam um ataque a um prédio no centro da cidade.

– Itália se retira de base iraquiana –

A Itália se retirará temporariamente de uma base militar no Curdistão iraquiano que foi alvo de um ataque com drones, concluindo uma retirada que já estava em andamento, disseram vários ministros nesta quinta-feira.

– Incêndio em lavanderia de porta-aviões dos EUA –

O americano Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo e que atualmente opera no Mar Vermelho, sofreu um incêndio em sua lavanderia, sem relação com a guerra contra o Irã, informou o Comando Central das Forças Navais dos EUA.

Dois marinheiros ficaram feridos no incêndio, que já foi controlado e não afetou a sala de máquinas ou o armamento do navio.

– Khamenei promete vingança –

O novo líder supremo iraniano, o aiatolá Mojtaba Khamenei, sucessor de seu pai Ali, morto nos ataques dos Estados Unidos e de Israel, defendeu lutar até completar “a vingança”, em sua primeira mensagem desde que foi nomeado no domingo.

“Por enquanto, concretizou-se apenas uma pequena parte dessa vingança, mas enquanto ela não estiver completa, será uma de nossas prioridades”, disse o novo líder, de 56 anos.

– Turquia em diálogo com Irã e EUA –

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou que seu país mantém diálogo com Irã e Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio e retomar as negociações.

– Irã denuncia “cumplicidade” europeia –

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou a União Europeia de “cumplicidade” nos ataques de Estados Unidos e Israel contra a república islâmica.

“A indiferença e a aquiescência da União Europeia diante da agressão, das brutalidades e das atrocidades de Estados Unidos e Israel não são menos que cumplicidade”, afirmou Esmail Baghaei.

– Israel afirma ter atacado instalações nucleares –

O Exército israelense anunciou que atingiu uma instalação ao sudeste de Teerã – o complexo de Taleqan – onde, segundo afirma, estavam sendo desenvolvidas armas nucleares.

Segundo o centro de estudos americano Institute for Science and International Security (ISIS), que acompanha o programa nuclear iraniano, a república islâmica realizou ali recentemente atividades militares encobertas.

– Mais de 3 milhões de deslocados no Irã –

Cerca de 3,2 milhões de iranianos foram deslocados dentro do país desde o início da guerra, anunciou o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR).

– Explosões em Teerã –

Uma série de fortes explosões sacudiu Teerã, segundo um jornalista da AFP. Colunas de fumaça se elevavam do oeste da capital.

– Combatentes pró-Irã mortos no Iraque –

Pelo menos nove pessoas morreram e dez ficaram feridas em bombardeios aéreos contra uma base no Iraque pertencente a um grupo pró-Irã incluído na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos.

Também foi registrada ao menos uma morte em um ataque contra dois petroleiros diante da costa do Iraque.

