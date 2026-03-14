Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– “Fase decisiva” da guerra –

A guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã “está se intensificando e entra em uma fase decisiva que se prolongará pelo tempo que for necessário”, advertiu neste sábado(14) o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

“Entramos na fase decisiva do conflito, entre as tentativas do regime (do Irã) de sobreviver enquanto inflige um sofrimento cada vez maior ao povo iraniano”, acrescentou Katz em uma mensagem televisionada.

– O filho do último xá quer governar –

Reza Pahlavi, filho exilado do último xá do Irã, declarou neste sábado que está disposto a dirigir o país “assim que a república islâmica cair”.

Em uma mensagem publicada em suas redes sociais, Pahlavi, que reside nos Estados Unidos, afirmou estar trabalhando na seleção de personalidades que vivem dentro e fora do Irã para fazerem parte de um “sistema de transição”.

– Ataque a consulado dos EAU –

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram que seu consulado na região autônoma do Curdistão, no norte do Iraque, foi alvo de um ataque com drone, o segundo nesta semana.

– Dois navios cruzam o Estreito de Ormuz –

Dois navios com bandeira indiana que transportavam gás liquefeito de petróleo cruzaram o Estreito de Ormuz e se dirigem a portos do oeste da Índia, anunciou neste sábado o Ministério do Transporte Marítimo do país asiático.

Este estreito, por onde normalmente transita 20% da produção mundial de petróleo, está quase totalmente bloqueado pelo Irã, que, no entanto, afirmou estar cooperando com alguns países para permitir a passagem de seus navios.

– Macron insta Israel a negociar com o Líbano –

O presidente francês Emmanuel Macron instou Israel a manter “negociações diretas” com o governo libanês e “todos os componentes” do Líbano e propôs que sejam realizadas em Paris.

– Afastar-se dos portos –

As forças armadas iranianas advertiram que consideram os portos dos Emirados Árabes Unidos como alvos legítimos e pediram aos habitantes que se mantenham afastados deles.

– Fumaça nos Emirados –

Colunas de fumaça esura erguiam-se sobre uma importante instalação petrolífera dos Emirados Árabes Unidos, constatou um jornalista da AFP.

A fumaça vinha de Fuyaira, onde se encontra um importante porto no qual ataques iranianos já tiveram como alvo um centro de armazenamento e comercialização de petróleo.

– Danos em museus –

O Ministério do Patrimônio Cultural e Turismo do Irã declarou que pelo menos 56 museus e sítios históricos em todo o país foram danificados pela guerra.

– Apelo do Hamas ao Irã –

O movimento islamista palestino Hamas apelou neste sábado a seu aliado Irã a deixar de bombardear os países do Golfo em represália aos ataques americanos e israelenses que desencadearam a guerra regional.

– Pedido de evacuação no Irã –

O exército israelense pediu neste sábado aos habitantes de uma zona industrial a oeste de Tabriz, no norte do Irã, que evacuassem a área em previsão de operações militares “nas próximas horas”.

– Irã “completamente derrotado”, segundo Trump –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de sexta-feira que o Irã está “completamente derrotado” e “quer um acordo”.

“A mídia que divulga informações falsas odeia noticiar o quão bem as forças armadas dos Estados Unidos têm se saído contra o Irã”, que “está completamente derrotado e quer um acordo, mas não um acordo que eu aceitaria”, escreveu ele em sua rede Truth Social.

– Bombardeios em Kharg –

A agência de notícias Fars nega danos à infraestrutura petrolífera na estratégica ilha de Kharg, centro petrolífero do Irã no Golfo, onde os Estados Unidos bombardearam instalações militares que, segundo Trump, foram “aniquiladas”.

O Exército iraniano respondeu ameaçando reduzir “a cinzas” as infraestruturas petrolíferas ligadas aos Estados Unidos.

– Ataque à embaixada dos EUA no Iraque –

Um ataque com drone foi lançado contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, informou um funcionário da segurança iraquiana.

Esse ataque ocorre após uma série de bombardeios antes do amanhecer contra um influente grupo armado pró-Irã, que deixaram dois mortos em Bagdá, segundo outras fontes de segurança.

– Mísseis interceptados no Catar –

O Catar anunciou ter neutralizado dois mísseis.

Moradores e hóspedes de hotéis se refugiaram em estacionamentos subterrâneos, no bairro central de Msheireb, em Doha, onde ficam os escritórios das americanas Google e American Express, constatou a AFP.

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