Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– EUA e Israel bombardeiam a maior reserva de gás do mundo –

Estados Unidos e Israel bombardearam um importante campo de gás do Irã no Golfo, provocando um incêndio, informou a televisão estatal iraniana.

Os ataques atingiram o grande campo de South Pars-North Dome, a maior reserva de gás conhecida do mundo, que fornece quase 70% do gás natural do Irã.

O Exército iraniano afirmou que responderá atacando infraestruturas energéticas no Golfo.

– Preços do petróleo em alta –

Os preços do petróleo aumentaram após o ataque contra o campo de gás e a ameaça de resposta iraniana. O Brent do Mar do Norte subia mais de 5%, a 108,60 dólares (564,89 reais) por barril, enquanto o principal contrato de petróleo dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate, avançava 1,9%, a 98,01 dólares (509,8 reais).

– Catar fala de irresponsabilidade –

Doha condenou os ataques contra instalações iranianas do campo de gás de South Pars-North Dome, compartilhado com o Catar.

“São uma medida perigosa e irresponsável”, escreveu na rede social X o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed al Ansari.

– Israel reivindica a morte de ministro iraniano –

“Na noite passada, o ministro da Inteligência do Irã, (Esmail) Khatib, também foi eliminado”, anunciou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em um comunicado.

O nome de Khatib entra para a lista de dirigentes iranianos assassinados por Estados Unidos e Israel desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, que inclui o chefe da Segurança iraniana, Ali Larijani, e o líder supremo Ali Khamenei.

Katz afirmou que o Exército israelense tem o caminho livre para assassinar altos dirigentes “sem a necessidade de qualquer aprovação adicional”.

– OMI aborda a questão de Ormuz –

A Organização Marítima Internacional (OMI) iniciou em Londres uma reunião de crise de dois dias para definir “medidas práticas” para garantir a segurança no Estreito de Ormuz, onde 20.000 marinheiros estão bloqueados atualmente em 3.200 navios por causa da guerra.

– Irã prende supostas redes “monarquistas” e suspeitos de espionagem –

As autoridades iranianas anunciaram a prisão de mais de 100 supostos membros de “células monarquistas” que conspiravam contra a República Islâmica, além de suspeitos de espionagem e indivíduos acusados de colaborar com um canal de televisão proibido.

Além disso, as autoridades iranianas executaram um homem condenado por espionagem para Israel, a primeira execução desde o início da guerra.

– Seleção feminina de futebol do Irã volta ao país –

A seleção feminina de futebol do Irã, da qual várias jogadoras solicitaram asilo na Austrália, retornou ao país nesta quarta-feira após atravessar o posto de Gürbulak, na fronteira com a Turquia.

Sete integrantes da delegação feminina iraniana — seis jogadoras e um membro da comissão técnica — haviam solicitado inicialmente asilo na Austrália, depois que foram chamadas de “traidoras” em seu país por se recusarem a cantar o hino nacional antes de uma partida, em plena guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel.

No final, apenas duas jogadoras permaneceram na Austrália.

– Ao menos 12 mortos em bombardeios israelenses no centro de Beirute –

Pelo menos 12 pessoas morreram e 41 ficaram feridas em ataques israelenses no coração de Beirute, um dos epicentros da guerra regional, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Israel também atacou o leste e o sul do Líbano, onde uma ordem de evacuação provocou pânico na região de Tiro, um porto declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.

– Novo escudo antiaéreo Patriot enviado pela Otan ao sul da Turquia –

A Turquia anunciou o envio, por parte da Otan, de uma nova bateria antiaérea Patriot na base militar de Incirlik, que abriga forças americanas, após a interceptação, no início de março, de três mísseis balísticos lançados em direção ao território turco a partir do Irã.

– Explosões em Erbil –

Ao menos quatro fortes explosões foram registradas em Erbil, capital do Curdistão autônomo no norte do Iraque, segundo jornalistas da AFP, depois que grupos armados pró-Irã executaram ataques com drones contra militares e interesses americanos nos últimos dias.

– Ameaças iranianas –

“A onda de consequências mundiais está apenas começando e afetará a todos, sem distinção de riqueza, religião ou raça”, advertiu o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

O comandante do Exército iraniano, Amir Hatami, ameaçou vingar a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, cujo funeral acontece em Teerã.

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