Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã ameaça fechar completamente o Estreito de Ormuz –

O exército do Irã ameaçou, neste domingo (22), fechar completamente o estratégico estreito de Ormuz caso o presidente Donald Trump ataque as usinas de energia elétrica do país.

“Se forem concretizadas as ameaças dos Estados Unidos relativas às usinas de energia do Irã, […] o estreito de Ormuz será totalmente fechado e não voltará a ser reaberto até que as nossas usinas destruídas tenham sido reconstruídas”, afirmou o comando operacional do exército Khatam Al Anbiya em um comunicado.

– Israel ataca ponte estratégica no Líbano –

O exército israelense atacou uma ponte estratégica no sul do Líbano, constatou um jornalista da AFP, após Israel advertir que destruiria mais infraestruturas rodoviárias deste tipo sobre o rio Litani.

O jornalista viu fumaça subir após o ataque à ponte de Qasmiyeh, situada na principal entrada costeira que liga a região de Tiro ao resto do país.

– Netanyahu promete “atacar pessoalmente” cada dirigente do Irã –

Israel atacará “pessoalmente” todos os dirigentes do Irã, ameaçou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante uma visita a Arad, onde caiu um míssil iraniano no sábado.

“Vamos atrás do regime (…) E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos”, afirmou à imprensa, entre os escombros.

Ao menos 100 pessoas ficaram feridas na noite de sábado em Arad, no sul de Israel, após um ataque iraniano.

Pouco antes, a cidade de Dimona, que abriga instalações nucleares, também foi atingida por um míssil. As equipes de resgate israelenses relataram cerca de 30 feridos nesta cidade.

– “Consternação” do papa –

“Sigo observando com consternação a situação no Oriente Médio, assim como em outras regiões do mundo devastadas pela guerra e pela violência”, declarou o papa Leão XIV.

“A morte e a dor provocadas por estas geurras são um escândalo para toda a família humana e um grito diante de Deus”, prosseguiu.

– “Fase pergigosa” da guerra, segundo a OMS –

A guerra no Oriente Médio entrou em uma “fase perigosa” com os ataques perto de instalações nucleares no Irã e em Israel, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Os ataques contra instalações nucleares constituem uma ameaça crescente para a saúde pública e a segurança ambiental”, afirmou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X.

– Irã lançou 400 mísseis contra Israel –

O Irã lançou mais de 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra, dos quais 92% foram interceptados, afirmou um porta-voz do exército israelense.

Desde 28 de febrero, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, a República Islâmica “lançou mais de 400 mísseis balísticos” contra Israel, indicou Nadav Shoshani, com “quatro impactos diretos”.

– Uma morte no norte de Israel em ataque do Líbano –

Uma pessoa morreu no norte de Israel devido a um foguete lançado do Líbano, anunciaram socorristas e o exército israelense. O ataque foi reivindicado pelo movimento islamista pró-iraniano Hezbollah.

– Oito ataques noturnos contra centro dos EUA no aeroporto de Bagdá-

Um centro diplomático e de logística americanos do aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, foi atacado oito vezes durante a noite, afirmou um responsável de segurança do Iraque.

– Três mísseis atingem capiptal da Arábia Saudita –

Três mísseis balísticos foram detectados perto de Riade, capital da Arábia Saudita, indicou o Ministério da Defesa.

“Um míssil foi interceptado e os outros dois caíram em zonas desabitadas”, indicou um porta-voz.

– Trump dá ultimato ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz –

O presidente americano, Donald Trump, deu 48 horas ao Irã para reabrir o estreito de Ormuz ao tráfego marítimo, sob ameaça de destruir suas centrais de energia elétrica.

“Se o Irã não ABRIR TOTALMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos atacarão e destruitão várias USINAS ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!”, disse em uma mensagem no Truth Social.

– Irã responde Trump e ameaça atacar usinas energéticas do Golfo –

O exército iraniano advertiu que atacará as infraestruturas energéticas e de dessalinização de água na região do Golfo, após ameaça do presidente americano de destruir centrais elétricas.

Se atacarem suas instalações “todas as infraestrutuas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização pertencentes aos Estados Unidos” na região serão atacadas, declarou o porta-voz de Khatam Al Anbiya, o comando operacional do exército do Irã, em um comunicado da agência Fars.

bur-al/pc/pb/an/rm/ic