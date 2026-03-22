Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Israel prevê “várias semanas de combates” –

Israel prevê várias semanas mais de combates contra o Irã e o movimento islamista libanês pró-Irã Hezbollah, declarou neste domingo (22) o general de brigada Effie Defrin.

O porta-voz militar garantiu que não permitirão que o Irã nem seus delegados “ameacem os cidadãos de Israel ou a existência do Estado de Israel”.

– Israel “intensificará” operações no Líbano –

O Exército israelense “intensificará suas operações terrestres seletivas” e os ataques no Líbano, advertiu o chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir.

“A operação contra a organização terrorista Hezbollah não fez mais do que começar (…) Trata-se de uma operação de longo prazo”, afirmou.

– Ataques contra ex-paramilitares no Iraque –

Combatentes do Hashed al-Shaabi, uma coalizão de ex-paramilitares que também inclui grupos armados pró-iranianos, foram alvo de três ataques aéreos cerca de 50 quilômetros ao sul de Bagdá, anunciaram as autoridades locais.

-Israel investiga se matou um civil na fronteira com o Líbano –

O Exército de Israel afirma estar investigando se seus militares mataram um civil israelense perto da fronteira com o Líbano, após o grupo pró-iraniano Hezbollah reivindicar um ataque na mesma área.

– EUA poderia “escalar” seus ataques –

Os Estados Unidos podem ter que intensificar seus ataques contra o Irã para pôr fim à guerra, afirmou neste domingo (22) o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Quando questionado pela NBC se o presidente Donald Trump vai apaziguar ou intensificar a guerra, Bessent respondeu: “Não são coisas mutuamente excludentes. Às vezes é preciso escalar para desescalar”. “Esta é a única linguagem que os iranianos entendem”, argumentou.

– Líbano teme uma “invasão terrestre” –

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou que o ataque israelense contra uma ponte sobre o rio Litani “constitui uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania do Líbano, e é considerado um prelúdio de uma invasão terrestre”.

Um jornalista da AFP testemunhou o ataque contra uma ponte crucial no sul do Líbano após Israel alertar que destruirá mais infraestruturas rodoviárias deste tipo sobre o rio Litani.

– Irã ameaça fechar completamente o Estreito de Ormuz –

O exército do Irã ameaçou fechar “completamente” o estratégico Estreito de Ormuz e não reabri-lo até que as usinas elétricas “destruídas tenham sido reconstruídas”, caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ataque as infraestruturas elétricas do país.

– Netanyahu promete “atacar pessoalmente” cada dirigente do Irã –

Israel atacará “pessoalmente” todos os dirigentes do Irã, ameaçou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Na noite de sábado (21), os ataques iranianos contra o sul de Israel causaram cerca de 100 feridos em Arad e cerca de 30 em Dimona, uma cidade que abriga instalações nucleares.

– “Consternação” do papa –

“Sigo observando com consternação a situação no Oriente Médio, assim como em outras regiões do mundo devastadas pela guerra e pela violência”, declarou o papa Leão XIV.

– “Fase perigosa” da guerra, segundo a OMS –

A guerra no Oriente Médio entrou em uma “fase perigosa” com os ataques perto de instalações nucleares no Irã e em Israel, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

– Irã lançou 400 mísseis contra Israel –

O Irã lançou mais de 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra, dos quais 92% foram interceptados, afirmou um porta-voz do Exército israelense.

– Trump dá ultimato ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz –

O presidente americano, Donald Trump, deu 48 horas ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo, sob ameaça de destruir suas centrais de energia elétrica.

“Se o Irã não ABRIR TOTALMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos atacarão e destruirão várias USINAS ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!”, disse em uma mensagem no Truth Social.

– Irã ameaça atacar usinas energéticas do Golfo –

O Exército iraniano advertiu que atacará as infraestruturas energéticas e de dessalinização de água na região do Golfo, após ameaça do presidente americano de destruir centrais elétricas.

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