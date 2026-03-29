Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Reunião de chanceleres no Paquistão –

Os ministros das Relações Exteriores do Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia estão reunidos em Islamabad para abordar a guerra no Oriente Médio. O governo paquistanês atua como mediador entre Estados Unidos e Irã.

O encontro entre os principais diplomatas dos quatro países muçulmanos foi convocado “para revisar a evolução da situação regional e debater questões de interesse comum”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão.

– Israel afirma que atacou fábrica de peças para mísseis no Irã –

O Exército israelense afirmou que lançou um ataque contra uma fábrica em Teerã onde o Ministério da Defesa do Irã produz componentes essenciais para a fabricação de mísseis balísticos.

Os bombardeios também atingiram instalações relacionadas aos motores de mísseis balísticos, à fabricação de drones, a sistemas de defesa aérea e ao armazenamento de mísseis.

– Irã ameaça atacar porta-aviões USS Abraham Lincoln –

O chefe da Marinha do Irã, Shahram Irani, afirmou que o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln será atacado se entrar em área de alcance de tiro.

– Bombardeios perto do Estreito de Ormuz –

Bombardeios israelenses e americanos atingiram uma área da cidade portuária iraniana próxima do Estreito de Ormuz, onde cinco pessoas morreram, informou a imprensa estatal do Irã.

“O inimigo americano-sionista executou um ataque criminoso no cais de Bandar Khamir, matando cinco pessoas e ferindo outras quatro”, informou a agência oficial de notícias Irna.

– Presidente do Parlamento iraniano afirma que Washington planeja ataque terrestre –

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que os Estados Unidos estão preparando uma ofensiva terrestre contra o Irã.

“Publicamente, o inimigo envia mensagens de negociação e diálogo enquanto, em segredo, planeja uma ofensiva terrestre”, afirmou Qalibaf em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias IRNA.

Segundo o jornal Washington Post, que cita fontes do governo americano que solicitaram anonimato, o Pentágono se prepara para executar operações terrestres de várias semanas que não seriam uma invasão em larga escala, e sim incursões de forças especiais no território iraniano.

– Funerais em Beirute para jornalistas libaneses mortos em bombardeio israelense –

Centenas de pessoas participaram dos funerais de três jornalistas libaneses, entre eles um conhecido correspondente da emissora Al Manar, do Hezbollah, em um subúrbio no sul de Beirute.

– Dois navios com GLP destinados à Índia atravessam o Estreito de Ormuz –

Dois novos cargueiros com bandeira indiana que transportam gás liquefeito de petróleo (GLP) atravessaram o Estreito de Ormuz, anunciou o Ministério dos Transportes Marítimos da Índia.

– Síria impede ataque contra base americana –

A Síria informou neste domingo que impediu um ataque com drones procedentes do Iraque contra a base americana de Qasrak, no nordeste do país.

– Explosões na capital iraniana –

Uma série de explosões potentes abalou a capital iraniana neste domingo, segundo um jornalista da AFP.

As explosões foram ouvidas no norte de Teerã e nuvens de fumaça foram observadas a partir dos locais atingidos no nordeste da cidade. Não foi possível determinar qual alvo foi atingido.

– Israel anuncia a morte de um soldado no Líbano –

O Exército israelense anunciou neste domingo a morte “em combate” de um soldado no sul do Líbano, o quinto falecido da força militar desde a retomada das hostilidades com o movimento islamita pró-Irã Hezbollah.

– Kuwait impede ataque com mísseis e drones –

O Exército do Kuwait anunciou que respondeu a um ataque de “mísseis e drones hostis”.

“O Estado-Maior das Forças Armadas do Kuwait confirma que qualquer explosão ouvida é resultado dos sistemas de defesa aérea que interceptam alvos hostis”, indicou o Exército na rede X.

– Irã ameaça atacar universidades dos Estados Unidos –

A Guarda Revolucionária iraniana ameaçou atacar universidades americanas no Oriente Médio, após relatar a destruição de duas universidades no Irã por bombardeios dos Estados Unidos e de Israel.

Várias universidades americanas têm campi em países do Golfo, como a Texas A&M University, no Catar, ou a New York University, nos Emirados Árabes Unidos.

A Universidade Americana de Beirute anunciou que funcionará com aulas online nos próximos dois dias por “precaução”, após as ameaças do Irã.

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