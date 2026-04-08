Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Israel também acordou cessar-fogo com Irã, segundo Casa Branca –

Israel aceitou o cessar-fogo com o Irã, indicou à AFP, nesta terça-feira (7), um responsável da Casa Branca sob condição de anonimato. O mediador paquistanês assegurou que a trégua incluía o Líbano, onde Israel realiza operações militares contra o grupo xiita Hezbollah, aliado de Teerã.

– Casa Branca diz estar considerando ‘negociações presenciais’ com Irã –

A Casa Branca cogita manter “negociações presenciais” com o Irã, disse nesta terça-feira a porta-voz Karoline Leavitt, depois que Washington e Teerã estabeleceram um cessar-fogo de duas semanas.

“Há discussões sobre a possibilidade de negociações presenciais, mas nada é definitivo até que seja anunciado pelo presidente ou a Casa Branca”, disse a funcionária.

– Iraque dá boas-vindas à trégua entre EUA e Irã –

O Ministério de Relações Exteriores do Iraque, país que sentiu os efeitos em cascata da guerra regional, declarou nesta quarta-feira (8, data local) que “recebe com satisfação” a trégua de duas semanas entre Estados Unidos e Irã, e pediu um “diálogo sério e sustentável” entre ambos os países.

– Paquistão confirma cessar-fogo imediato, incluindo o Líbano –

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou que o Irã acordou com os Estados Unidos e seus aliados um cessar-fogo “imediato” e “em todas as partes”, incluindo o Líbano, após a mediação de seu governo.

– Plano iraniano prevê que Washington aceite enriquecimento de urânio –

O plano iraniano de dez pontos apresentado aos Estados Unidos para terminar a guerra prevê que Washington aceite a continuidade do programa de Teerã sobre o enriquecimento de urânio e o levantamento de todas as sanções, segundo a imprensa iraniana.

O documento, publicado pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e divulgado pela mídia estatal, inclui “o princípio de não agressão, o controle iraniano continuado sobre o Estreito de Ormuz, a aceitação do enriquecimento e o levantamento de todas as sanciones primárias e secundárias”, indicaram a televisão iraniana e a agência Mehr.

– Sete mortos, incluindo uma criança, no Iraque –

Sete civis morreram no Iraque, entre eles uma criança, durante ataques que ocorreram antes que fosse anunciado um cessar-fogo entre Teerã, Washington e seus aliados na guerra do Oriente Médio.

– Petróleo abaixo de US$ 100 após trégua no Irã –

O preço do barril de petróleo de tipo West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano, protagoniza uma queda espetacular nesta quarta-feira (8), com baixa de 16% depois que uma trégua foi anunciada entre Irã, Estados Unidos e seus aliados.

O barril de tipo WTI caía 16,56%, para US$ 96,39, enquanto o de tipo Brent, referência internacional, recuava 15,89%, para US$ 93,38.

Além disso, a Bolsa de Seul disparou mais 6% e a de Tóquio subiu mais de 4% nesta quarta em suas primeiras operações.

– Oito mortos em ataque israelense no Líbano –

Um bombardeio israelense causou a morte de oito pessoas na cidade de Sídon, no sudoeste do Líbano, informou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde.

“O ataque do inimigo israelense contra Sídon, no sul do Líbano, deixou um balanço preliminar de oito cidadãos mortos e 22 feridos”, indicou essa fonte em comunicado.

– Irã aceita reabrir Estreito de Ormuz se ataques cessarem –

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, anunciou que o seu país aceita reabrir o Estreito de Ormuz como parte de uma trégua de duas semanas condicionada ao fim dos ataques israelenses e americanos.

“Se os ataques contra o Irã cessarem, nossas poderosas forças armadas cessarão suas operações defensivas”, assegurou o chanceler na rede social X. “Durante um período de duas semanas, será possível uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as forças armadas iranianas e tendo em conta as limitações técnicas”.

– Irã negociará com Washington durante duas semanas em Islamabad –

O Irã anunciou que manterá negociações por duas semanas com os Estados Unidos em Islamabad para pôr fim à guerra.

“Foi decidido no mais alto nível que o Irã realizará, durante um período de duas semanas […], negociações com a parte americana em Islamabad”, afirmou o Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano em comunicado.

– Israel reporta mísseis lançados por Irã –

O Exército israelense informou que mísseis foram lançados pelo Irã contra o seu território.

Explosões puderam ser ouvidas de Jerusalém e Jericó, na Cisjordânia ocupada, segundo correspondentes da AFP. O Exército israelense emitiu um segundo alerta de mísseis uma hora depois.

– Conversas ‘muito avançadas’ para alcançar um acordo de ‘paz a longo prazo’, segundo Trump –

Trump afirmou nesta terça-feira que as conversas estão “muito avançadas” para alcançar um acordo de “paz a longo prazo” com o Irã, que apresentou a Washington um plano de dez pontos para pôr fim ao conflito no Oriente Médio.

“Recebemos uma proposta de 10 pontos por parte do Irã e acreditamos que constitui uma base viável para negociar”, acrescentou.

– Trump suspende bombardeios se Irã reabrir Ormuz –

Trump também garantiu que aceitou suspender durante duas semanas um ataque devastador contra o Irã e que estava disposto a um cessar-fogo na guerra se Teerã reabrir por completo o vital Estreito de Ormuz.

O presidente americano disse ter recebido do Irã um plano “viável” de 10 pontos em relação a uma trégua potencial.

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