Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estas são as últimas novidades da guerra no Oriente Médio:

– Soldado israelense morre no sul do Líbano –

O exército israelense anunciou a morte de um de seus soldados no sul do Líbano, apesar do frágil cessar-fogo em vigor com o movimento pró-iraniano Hezbollah.

O sargento Idan Fooks, de 19 anos, morreu em um “incidente” no qual um oficial e outros cinco soldados ficaram feridos, segundo um comunicado militar.

– Chanceler do Irã visitará Moscou –

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reunirá com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, na segunda-feira (27), durante uma visita focada nas negociações de paz em andamento no Oriente Médio, informou a agência de notícias Isna.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia confirmou a visita para “conversas”, mas não especificou a data nem se o chanceler iraniano se encontraria com Putin.

– Chanceler do Irã retorna ao Paquistão –

Abbas Araghchi retornou ao Paquistão após uma breve visita a Omã, informou a mídia estatal.

Segundo a agência de notícias oficial Irna, Araghchi chegou ao Paquistão no final da tarde. O Paquistão tem atuado como mediador entre os Estados Unidos e o Irã no conflito do Oriente Médio.

– Hezbollah diz que Israel viola trégua e refuta acusação de Netanyahu –

O Hezbollah rejeitou a acusação do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que o movimento pró-Irã está desmantelando o cessar-fogo, e afirmou que continuará respondendo às violações da trégua por parte de Israel.

O movimento xiita declarou em um comunicado que os ataques do grupo contra alvos israelenses no sul do Líbano e no norte de Israel constituem “uma resposta legítima às contínuas violações do cessar-fogo pelo inimigo desde o primeiro dia do anúncio da trégua temporária”.

“O Hezbollah afirma clara e firmemente que as contínuas violações do cessar-fogo pelo inimigo (…) e, sobretudo, a sua contínua ocupação do território libanês e as violações da sua soberania serão respondidas”, afirmou o grupo.

– Netanyahu acusa Hezbollah de “desmantelar” cessar-fogo no Líbano –

Netanyahu afirmou que as ações do movimento xiita libanês Hezbollah ameaçam o cessar-fogo no Líbano e prometeu agir “com firmeza” contra o grupo apoiado pelo Irã.

“É preciso entender que as violações do Hezbollah estão, na prática, desmantelando o cessar-fogo”, declarou Netanyahu durante uma reunião semanal de seu gabinete.

O líder afirmou que seu país está agindo “com firmeza” em conformidade com os acordos firmados com os Estados Unidos e o Líbano, e declarou que isso implica “liberdade de ação não apenas para responder a ataques, o que é óbvio, mas também para prevenir ameaças imediatas e até mesmo emergentes”.

– Israel bombardeia o Líbano –

A mídia estatal libanesa informou que Israel atacou novamente o sul do país.

“Aviões de guerra israelenses lançaram um ataque contra Kfar Tibnit, um dos locais incluídos no alerta”, afirmou a agência de notícias oficial NNA, que relatou vítimas.

A agência também informou sobre bombardeios em diversas aldeias fronteiriças desde a manhã deste domingo, particularmente em Zawtar el Sharqiyah.

– Trump diz que disparos em Washington não o “dissuadirão” da guerra –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os disparos durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca no sábado não o impediriam de prosseguir com a guerra contra o Irã, embora considere improvável que o incidente esteja ligado ao conflito.

“Isso não vai me dissuadir de vencer a guerra no Irã. Não sei se isso tem alguma relação com a guerra, sinceramente não acho, com base no que sabemos”, disse Trump a repórteres em uma coletiva de imprensa na Casa Branca após o incidente. Mais tarde, ele alegou que o suspeito escreveu um manifesto anticristão.

No início do sábado, o presidente americano cancelou a viagem de seus enviados ao Paquistão para negociações de paz com o Irã, após se mostrar insatisfeito com a postura de Teerã nas discussões depois de quase dois meses de guerra.

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